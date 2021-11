Blas Cantó y Edurne han dado su opinión sobre ‘Eurovisión 2022’. Ambos artistas conocen muy bien el festival europeo, debido a que los dos representaron a España en él. Por ello, durante el encuentro con los medios en los Premios Cadena Dial, hablaron con ‘YOTELE’ sobre ello.

«Cada caso es diferente el mío fue mucho trabajo y muy intenso pero lo que no tiene que hacer es perder la ilusión. Confiar en lo que hace, estar feliz con su canción, con su puesta en escena y con el evento, que para mí es el evento de música más importante del mundo», expresó Edurne sobre la selección del representante de España de este año, que se decidirá en el ‘Benidorm Fest’.

Mientras que Blas Cantó, dio su opinión sobre qué es lo que le gustaría ver en Eurovisión el próximo año, asegurando que le gustaría ver a una cantante que rompiera con todo. Algo que cree que es lo que hace falta en el festival.

“No sé quién se ha presentado aún pero yo apostaría por una chica que rompiera con todo, que fuera ese punto de cambio, ¡es punch que hace falta! y que sorprenda a todo el mundo con una propuesta nueva y diferente”, afirmó el artista murciano a ‘YOTELE’.

Por otra parte, Blas Cantó reveló cuál es el mejor consejo que le podría dar al representante de España en ‘Eurovisión 2022’: «El consejo más claro que le pueda dar al próximo representantes que hagan lo que les dé la gana», afirmó el cantante.

En cuanto si volvería a participar en el festival, Blas Cantó fue muy sincero: “No volvería Eurovisión, al menos por ahora. He ido dos años y han sido muy intensos. Aunque no fuera presencialmente, 2020 tuvo mucho trabajo. Ahora mismo creo que lo importante es llevar a una persona novel, que aún no tenga una gran trayectoria porque si la tiene podría afectarle», expresó el artista a ‘YOTELE’.