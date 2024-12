No es ningún secreto que Belén Esteban se ha convertido en una de las colaboradoras más queridas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 2 de diciembre, en la nueva entrega de Ni que fuéramos presentada por María Patiño y emitida tanto en Canal Quickie como en TEN, ha vuelto a dejar a la audiencia sin palabras. Y todo por un comentario que no ha pasado desapercibido, ni mucho menos. Todo comenzó cuando, en un momento dado de la tarde, la de Paracuellos quiso dirigirse a David Valldeperas, director del programa. De esta forma, no dudó un solo segundo en hacerle una petición de lo más curiosa e inesperada, que hizo saltar las alarmas entre varios de sus compañeros de Ni que fuéramos. «Valde, ¿me dejas bajar al chino que tengo un antojo que una cosa que flipas?», comenzó diciendo la tertuliana del programa producido por Fabricantes Studio.

Poco después, La Patrona quiso desvelar el misterio: «Quiero ir a comprarlas al chino, quiero pipas», comentó. Como no podía ser de otra manera, varias compañeras como Lydia Lozano o incluso María Patiño no tardaron en llegar a una conclusión muy concreta. «¿Estás embarazada? No, en serio…» La reacción de Belén Esteban no tardó en llegar, negando en rotundo esa información. El director de Ni que fuéramos trató de hacerle cambiar de idea puesto que, al tratarse de pipas, iba a ser un hándicap: «Pero tú sabes que tienes un micro…» Ella intentó restar importancia: «¡Pero no pasa nada!». Lejos de darse cuenta de que David Valldeperas estaba en lo cierto, ella se negó en rotundo a cambiar de opinión. Resignado, el director del programa que se emite en Canal Quickie y en TEN aceptó la petición: «Vete al chino, venga, pero espérate que te va a acompañar una cámara, obviamente», le hizo saber.

Lydia Lozano mostró cierta indignación, ya que su compañera le había generado la necesidad de comer también pipas. María Patiño no tardó en intervenir: «Las pipas hacen mucho ruido…» Acto seguido, se dirigió a Belén: «¿Y no quieres otra cosa? Unos conos…» La colaboradora seguía empeñada en ausentarse durante unos minutos de su puesto de trabajo, y así lo hizo. Eso sí, no dudó en comprar alguna que otra cosa para el resto de sus compañeros. ¡Quiso sorprenderles, y lo hizo!

No es la primera vez que Belén Esteban niega estar embarazada

No es ningún secreto que la de Paracuellos siempre ha soñado con volver a ser madre, en esta ocasión junto a su marido Miguel Marcos. Es más, en una entrevista concedida a la revista ¡Hola!, la propia Belén quiso dejar algo muy claro: «Si viene bien. Si no, no pasa nada». Además, si es madre, quiere serlo de forma completamente natural y sin someterse a ningún tipo de tratamiento.

Hace unas cuantas semanas, en Ni que fuéramos, Belén tuvo que dirigirse a cámara para aclarar un rumor que llevaba circulando durante días, confirmando que no estaba embarazada ni mucho menos: «Me han enviado mogollón de mensajes. Mi vecina Montse me dio ayer la enhorabuena y la gente me ha parado para felicitarme».

En ese momento, María Patiño quiso preguntar a su compañera y amiga si tenía la menopausia. La de Paracuellos no tardó en responder con contundencia: «Yo no tengo nada, como tú. A mí no me vengas con las preguntas íntimas que a nadie le interesan. Yo no estoy yerma, estoy llena, llena».