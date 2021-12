Belén Esteban, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las auténticas protagonistas de ‘Sálvame’. Y siendo honestos, no es para menos. Siempre se ha caracterizado por ser increíblemente sincera y, sobre todo, posicionarse en todos los asuntos que se tratan en el programa en el que colabora.

El pasado viernes 3 de diciembre vimos cómo Rafa Mora había reaparecido en ‘Sálvame’ tras haberse realizado una serie de retoques estéticos. Es entonces cuando el resto de colaboradores, de un momento a otro, han querido hablar de los que se han hecho ellos a lo largo de estos años.

Como era de esperar, Belén Esteban ha sido de las más sinceras: “Yo me he hecho de todo. Me puse pecho, en la cara me hice mis cosas… pero queda algo por hacerme”. Por si fuera poco, la colaboradora añadió: “Yo siempre he tenido barriguita. Tengo barriga. Yo me haría una lipobase”. De esta manera, no dudó en aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje de lo más contundente a sus detractores.

Belén Esteban arremete duramente contra Kiko Matamoros: «Siempre echando la culpa a los demás» https://t.co/NcAAM7aXWy — Telecinco (@telecincoes) December 3, 2021

“Tengo que añadir que a esa gente que me envía fotos mías de antes cuando estaba mala, pues me descojono viva. Muchas gracias por demostrarme lo bien que estoy ahora”, aseguró. Por si fuera poco, quiso aconsejar a los espectadores del programa ‘Sálvame’: “Quien quiera hacerse algún retoque, que se lo haga. ¡Yo respeto todo!”.

Lydia Lozano quiso rebatir a su compañera: “Yo no me haría nada. Yo en cuanto hay que meter bisturí… Tengo fobia al quirófano, a la anestesia, a la sangre… Cuando me operaron de lo del cuello me tuvieron que dopar para bajarme al quirófano”. Carmen Borrego, ante las burlas de su compañero Kiko Matamoros, quiso sincerarse sobre lo que padeció por su operación de reducción de papada.

“Luego te quejas cuando te llaman machista pero criticar así el físico de una mujer…”, criticó. La hija pequeña de María Teresa Campos, acto seguido, reconoció que “yo tenía el cuello muy mal. Tengo que volver a operarme, lo que pasa es que me da miedo”. Lo cierto es que reconocía que volvería a someterse a esta intervención porque “no solo tenía la papada por haber engordado sino que se me descolgó el músculo”.