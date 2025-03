Belén Esteban da detalles de los presuntos privilegios de Terelu Campos en ‘Supervivientes 2025’

Terelu Campos se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de los fichajes estrella de Supervivientes 2025. La hija de María Teresa Campos no se ha convertido en concursante oficial de la edición, todavía, pero está pasando sus días junto al resto de celebridades en Honduras. Sin embargo, aunque desde el minuto uno se comunicó que la colaboradora de televisión tendría el mismo trato que el resto de supervivientes, parece ser que la realidad es completamente diferente. Una situación que se ha encargado de desvelar la propia Belén Esteban en Ni que fuéramos Shhh, programa del Canal Quickie. Pues, según ha explicado la de Paracuellos del Jarama, una fuente garífuna (personal del equipo del reality en Honduras) le ha contado todo lo que está sucediendo.

No es la primera vez que se rumorea que Terelu Campos está teniendo un trato especial en la isla. Pero, ahora, ha sido Belén Esteban la que ha puesto al día a la audiencia. «Me dicen que Terelu solo sabe estar con el dueño de la productora, que el equipo no se puede creer lo que están viendo y que hasta tienen que quitar algunos vídeos de lo que hablan algunos concursantes…», comienza diciendo la colaboradora televisiva. Unas palabras que eran escuchadas con asombro por sus compañeros de programa. Y es que, María Patiño y Kiko Hernández no podía evitar mostrar su estupefacción.

«Que cuando Terelu se va a fumar un cigarrito, dos o tres, llega oliendo a tabaco y los otros pasando penurias», agrega de manera contundente. Pues, supuestamente, la hermana de Carmen Borrego estaría sobreviviendo en Honduras con muchas ventajas. Pues, al parecer, le estarían dando comida sin ningún tipo de límites. Pero, esa no fue la única información que desveló la madrileña.

«Terelu duerme pocas noches con los concursantes. Cada vez que se siente mal, se va a la cabaña de la organización», cuenta. Con ello, la colaboradora habría afirmado que Campos también recibiría un trato mejor por parte del equipo de Cuarzo Producciones a la hora de pasar las noches. Pues, estarían mejorando la incomodidad que sufre la participante al dormir en la intemperie de la playa.

Lejos de quedar ahí la exclusiva, Kiko Matamoros corroboró las palabras de Belén Esteban con otro dato más. «¿Dónde pensáis que durmió la noche que hicieron lo del Debate final de las tentaciones? En la cabaña. Habían previsto que estuviera presente con ellos (Montoya, Manuel y Anita), y preguntó: ‘¿A qué hora es esto? Esto no está en mi contrato. No voy a participar. Tengo que descansar’, porque no había plus», dijo el colaborador.

Makoke desmantela a Terelu Campos en pleno directo de ‘Supervivientes 2025’

Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Un refrán que parece estar cogiendo forma con el caso de Terelu Campos en Supervivientes 2025. Pues, tal y como se pudo ver en la gala del pasado jueves, Makoke tuvo una reacción muy inesperada al saber que la colaboradora televisiva había pasado tiempo con los habitantes de Playa Misterio.

«Ah, cada vez que ibas y venías te ibas con Montoya. Ibas, venías, te volvías con Montoya. Ibas, venías, te volvías con Montoya», comentó la superviviente. «Te llevabas la comidita nuestra para Montoya, ¿no?», agregó. Unas palabras que no pasaron desapercibidas y que generaron un momento de tensión en la Palapa.

Recordemos que Supervivientes 2025 comenzó hace casi dos semanas, pero Terelu Campos se trasladó a Playa Misterio solamente durante tres días. Por ello, las palabras de Makoke, sumadas a las de Belén Esteban, han encendido todas las alarmas.