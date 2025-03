Makoke confiesa el privilegio que tiene Terelu Campos tras las cámaras de ‘Supervivientes 2025’

La gala del martes 18 de marzo ha estado llena de sorpresas para los concursantes de Supervivientes, que han descubierto (la mayoría) que Montoya y Anita Williams estaban en Honduras desde hace semanas, aunque apartados del resto. Tras la expulsión de Manuel, los ex concursantes de La isla de las tentaciones se han incorporado a los equipos como unos más, ya que comenzaron su aventura apenas tres días más tarde que el resto. Cuando Laura Madrueño ha anunciado la llegada de la ex pareja a la palapa todos se han sorprendido, excepto Terelu Campos, que ya les había visto hacía unos días y tenía como misión no poder contar nada a sus compañeros.

La colaboradora pudo estar con ellos tras activar el protocolo de abandono, un tiempo en el que pudo hablar con ellos y contar lo feliz que le hace ser colaboradora del reality de parejas. Pero lejos de aquel encuentro, Terelu no les ha vuelto a ver, aunque sabía en todo momento de su presencia. Al desvelar ese dato, Makoke ha tenido una reacción que nadie esperaba y ha desvelado datos que hasta ahora estaban siendo ocultados a los espectadores. «Ah, cada vez que ibas y venías te ibas con Montoya. Ibas, venías, te volvías con Montoya. Ibas, venías, te volvías con Montoya», una frase que ha pronunciado sin que nadie lo tuviera previsto, para finalizar echándole en cara su comportamiento con la comida: «Te llevabas la comidita nuestra para Montoya, ¿no?».

Estos datos hasta ahora eran desconocidos por los espectadores de Supervivientes, ya que nunca se ha explicado que Terelu se estuviera separando de sus compañeros de forma habitual. Hay que recordar que los equipos no pueden salirse del perímetro de la playa que tienen asignada, algo que ya aprendimos gracias a la escapada de Ángel Cristo Jr. en la pasada edición.

Cada playa está delimitada con unas cuerdas, siendo el territorio por el que se pueden mover libremente, pero fuera de esas ‘fronteras’, los concursantes no pueden salir, ya que podrían ponerse en riesgo o incluso cruzarse con el equipo técnico o los concursantes de otras ediciones, como por ejemplo la italiana, que comenzará en pocas semanas.

Es por eso que muchos se preguntan a dónde irá Terelu Campos en sus múltiples escapadas, algo que ni ella ni Laura Madrueño han querido aclarar. Tras las palabras de Makoke, ambas han decidido guardar silencio y hacer como si nada hubiera pasado, levantando las sospechas de que la malagueña tenga beneficios que estén escondiendo.

La polémica participación de las Campos en ‘Supervivientes’

Ya el año pasado, con la presencia de Carmen Borrego, toda la audiencia clamaba por las continuas salidas y entradas en el servicio médico y la multitud de amagos de abandono que tuvo. Ahí ya se sospechaba de que tuviera un trato de favor por ser el gran fichaje, además de protagonizar un abandono obligado por los médicos que levantó mucha polémica.

Terelu, aunque ha llegado con mejores intenciones, ya hizo su salto con dos ‘vigilantes de la playa’ que la ayudaron a llegar a la orilla, algo que hasta este año no se había visto. Eso se une a las palabras de Belén Esteban, que aseguró tener buena información llegada desde Honduras, de que la madre de Alejandra Rubio podía ir a fumar a un lugar apartado del resto del equipo. Un privilegio que ningún concursante ha tenido, al menos que se sepa, y que podría justificar perfectamente esas salidas y entradas que hace, según Makoke.