Al Bano niega haber tenido una relación con Patricia Donoso y amenaza con denunciarla

Telecinco emitió este sábado una nueva entrega de Sábado Deluxe. En esta ocasión, Al Bano se convirtió en el protagonista de la noche, después de viajar a España para desmentir las informaciones de Patricia Donoso, en las que afirmaba que había mantenido una relación sentimental con él.

El polígrafo de Patricia Donoso desveló hace varias semanas que la empresaria no solo había mantenido una relación con José Ortega Cano, sino que había tenido otras relaciones sentimentales con rostros tan conocidos como Mario Picazo o Al Bano Carrisi.

Al Bano quiso responder a esta afirmación desde el plató de Sábado Deluxe, donde no dudó en plantarle cara a la abogada, después de que ella asegurase haber mantenido una relación de tres años con él, llegando a mostrar públicamente una foto de ellos juntos como prueba de sus palabras.

Al Bano niega las palabras de Patricia Donoso y se enfrenta a ella en directo en #Deluxe https://t.co/YbW3ggUgli — Deluxe (@DeluxeSabado) November 19, 2022

Tras volver a escuchar las declaraciones de Patricia Donoso en el plató de Sábado Deluxe, Al Bano volvió a señalar que todo se trataba de una mentira, asegurando que no había visto a la abogada nunca, además, hizo hincapié en que iba a interponer una querella.

Por su parte, Patricia Donoso entró en directo en el programa a través de una videollamada y ambos mantuvieron un tenso enfrentamiento, en el que ella no solo insistió en que había intimado con Al Bano, sino que también algunos jueces italianos muy famosos fueron testigos de sus encuentros.

«Que tome medidas legales y que no se siente donde dice que no le gusta estar», dijo ella. Patricia también insistió en que las pruebas de sus palabras saldrán tarde o temprano a la luz, pero el italiano volvió a asegurar que no había ni una pizca de verdad en las palabras de la abogada.