Bad Bunny: ‘Un verano sin ti’ se convierte en el disco más escuchado de la historia

Un Verano Sin Ti del artista puertorriqueño Bad Bunny se ha convertido en el primer y único álbum en superar los 2 mil millones de reproducciones en un mes desde su lanzamiento en la historia de la plataforma de streaming Spotify. Siendo un nuevo récord para el artista, al que le acompaña en éxito en cada uno de sus proyectos.

Tras haberse posicionado artista más escuchado de todo el mundo en Spotify en 2021, por segundo año consecutivo, va por el camino de convertirse en el artista más escuchado del planeta por tercer año. Y todo por el éxito de su disco Un verano sin ti.

El disco vio la luz hace prácticamente un mes, y desde Bad Bunny no deja de romper nuevos récords. Sobrepasado por el éxito, el artista no ha dejado de agradecer a sus fans el apoyo: “El éxito de este álbum, la manera en q ustedes han aceptado y se han vivido TODOS LOS TEMAS, ha sido una locura!!! Y es solo el principio. Estoy feliz y agradecido!!!”, escribía en su cuenta de Instagram

Hace una semana, el artista quiso agradecer a sus fans el apoyo de nuevo, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram: «Gracias a todo el me escucha y me permite ser el soundtrack de sus vidas, lo agradezco infinitamente, ese es mi mayor logro x100pre. Gracias a todos los productores y artistas que colaboraron en este proyecto; sin ustedes no hubiera sido igual. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!!!!!!!», escribió. Y es que el artista puertorriqueño tiene muchos motivos para celebrar.

En las 24 primeras horas de lanzamiento, se convirtió en el artista con más reproducciones a nivel global con 183 millones de reproducciones y, en una semana, consiguió que Un verano sin ti fuera el disco con más reproducciones en una semana de toda la historia de Spotify.

Ahora, un mes después de su lanzamiento, Bad Bunny ha vuelto a romper los récords. Un verano sin ti se ha posicionado como el más escuchado de toda la historia de Spotify, con más de dos billones. Unas cifras que demuestran una vez más, que el éxito del puertorriqueño no tiene límites.

‘Un Verano Sin Ti’ by Bad Bunny (@sanbenito) breaks the all-time record for biggest first month streams for an album in Spotify history (2 BILLION) pic.twitter.com/Lg9npPH14b

— Pop Crave (@PopCrave) June 8, 2022