Bad Bunny sorprende con el videoclip de ‘Tití me preguntó’

Bad Bunny ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. El artista puertorriqueño del momento ha publicado por sorpresa el videoclip de ‘Tití me preguntó’, una de las canciones incluidas en su nuevo disco ‘Un verano sin ti’, en el que se ha casado con su pareja, Gabriela Berlingeri.

Durante la presentación del álbum se pudieron varias imágenes de los videoclips de las diferentes canciones, y en una de ellas se podía ver una boda entre ambos. Finalmente esta imagen se ha convertido en lo más comentado del videoclip de ‘Tití me preguntó’, que ya se encuentra entre los primeros puestos de las tendencias de YouTube.

En el videoclip de ‘Tití me preguntó’ se puede ver a Bad Bunny haciendo su vida normal. El artista puertorriqueño aparece haciendo la compra en el supermercado, cortándose el pelo en una peluquería, pasando el día en la calle junto a amigos o llamando por teléfono desde una cabina de teléfono.

TITÍ ME PREGUNTÓ TO TO TO🎶

❤️ VIDEO NUEVO ❤️https://t.co/jsXQXjktrW

