Avance de ‘La Promesa’ hoy, 26 de agosto: Julieta rompe a llorar ante Manuel

La semana ha estado marcada por dos grandes frentes: el escándalo de la paternidad de Máximo y la crisis en las cocinas de palacio. Todo empezó el lunes, en el capítulo 890, cuando Curro intentó averiguar qué ocurría entre Adriano, Martina y Jacobo sin llegar a obtener respuestas claras, mientras Manuel y Julieta disfrutaban de su escapada lejos de todos, sellando su amor con una cinta roja. Aquella misma jornada, Tomasa mostraba a Máximo la primera plana de un periódico: la noticia de que el duque tenía una hija ilegítima ya era pública.

Ayer, martes 25 de agosto, en el capítulo 891, esa noticia terminó de estallar. La paternidad de Máximo llegó oficialmente a la prensa, y él la recibió con una frialdad que sorprendió a todos, ordenando a Tomasa que no intentara desmentir nada. El palacio, además, amaneció sin cocineras: Simona y Candela abandonaron la casa hartas del trato de Julio, obligando a Teresa a improvisar un desayuno de picatostes y a Cristóbal a mandar a comprar comida a la taberna, ante la exigencia de Leocadia de encontrar una solución cuanto antes. Jacobo, mientras tanto, mintió a Lorenzo sobre su tensión con Adriano, aunque le advirtió en privado que no callaría la traición mucho más tiempo. Ciro regresó exultante tras vender su manual a todas las empresas, y Lorenzo le propuso a Manuel ampliar el número de fabricantes del motor, avisando de que el heredero del marquesado no cedería fácilmente. Curro y Ángela, por su parte, empezaron a sospechar de Lorenzo como responsable de la filtración, y el propio Curro plantó cara a Ciro tras un nuevo desplante, dejando claro que, como conde de Linaja, no pensaba tolerar más humillaciones.

¿Qué pasará hoy, miércoles 26 de agosto, en el capítulo 892 de ‘La Promesa’?

El capítulo de hoy arranca con una de las escenas más emotivas de la semana: en el hangar, Julieta rompe a llorar ante Manuel y le confiesa que su tristeza nace de saber que su vida real nunca podrá parecerse a los días de felicidad que ambos han compartido lejos de todos durante su escapada.

Mientras tanto, Ciro sigue presionando al heredero del marquesado para que licencie su motor a más empresas, aunque Manuel se mantiene firme en su negativa. En las cocinas, Tomasa echa una bronca a Julio por la huida de las cocineras, sin que él dé su brazo a torcer. Máximo, por su parte, capea el temporal junto a Alonso y Leocadia tras la publicación de la noticia sobre su paternidad, mientras María Fernández da un paso importante al responder por fin a Carlo: si pudiera elegir, lo habría elegido a él como padre de su hija Jana.

Curro anuncia su boda y Jacobo pone un ultimátum a Martina y Adriano

La jornada trae también una decisión importante de Curro, que anuncia a Ángela que se casarán cuanto antes, en contra de la opinión de Leocadia. Alonso pide a Máximo que llame la atención a Julio por el maltrato hacia las cocineras, algo que el duque hace con firmeza, mientras Cristóbal y Teresa siguen buscando sustitutas sin éxito. La complicidad cada vez mayor entre María Fernández y Carlo empieza a dolerle a Samuel. Y el capítulo se cierra con Jacobo reuniendo a Martina y Adriano para lanzarles un ultimátum: solo callará lo que sabe si ambos aceptan separarse para siempre.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:30 horas, en La 1. La serie se mantendrá en los próximos días en este horario pese a que la cadena pública está emitiendo los finales de etapa de La Vuelta. Esta vez es el programa Directo al grano el que ha cedido su horario en la parrilla y se ha tomado unas vacaciones, algo de los fans de las series agradecerán tras un verano de cambios por el Mundial y el Tour de Francia.