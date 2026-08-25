Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 25 de agosto: la paternidad de Máximo llega a la prensa

En el capítulo 890, Curro intentó averiguar qué ocurría entre Adriano, Martina y Jacobo, pero Alonso interrumpió justo cuando Adriano estaba a punto de confesarse. Samuel trató de entender por qué Petra no defendía al servicio, aunque ella evitó responder. Manuel y Julieta, mientras tanto, disfrutaron de su escapada, ajenos a todo lo demás. En palacio, Carlo preguntó a María si lo habría elegido igualmente si Samuel no hubiera sido cura, y Adriano intentó sin éxito hacer razonar a Jacobo. La jornada terminó con Cristóbal descubriendo la carta de despedida de las cocineras y culpando a Julio de su marcha.

El secreto de Máximo salta a la prensa

El secreto que tantos esfuerzos había costado mantener dentro de los muros de palacio ya es de dominio público: la prensa descubre que Máximo de Buenaventura es el verdadero padre de Ángela, y comienza de inmediato la búsqueda de quien ha filtrado una información capaz de provocar un auténtico escándalo. Máximo recibe la noticia con una frialdad sorprendente y ordena a Tomasa que no intente desmentir nada, una reacción que contrasta con la de Ángela, profundamente enfadada después de haber accedido a que el duque permaneciera en el palacio para intentar conocerse poco a poco.

El palacio, sin cocineras y con Curro plantando cara a Ciro

El escándalo familiar no es el único problema al que tendrán que hacer frente los habitantes de La Promesa: al comenzar el día descubren que Simona y Candela han abandonado la casa, incapaces de seguir soportando el trato de Julio, dejándola prácticamente paralizada. Teresa tiene que improvisar unos picatostes para el desayuno y Cristóbal acaba enviando a comprar comida a la taberna, mientras Leocadia responsabiliza al mayordomo del caos.

En paralelo, Jacobo miente a Lorenzo sobre su tensión con Adriano, aunque le advierte en privado que no callará la traición mucho más tiempo, y Curro y Ángela empiezan a sospechar de Lorenzo como responsable de la filtración sobre Máximo. El capítulo se cierra con Curro plantando cara a Ciro tras un nuevo desplante: ya es conde de Linaja y no está dispuesto a tolerar más humillaciones.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:30 horas, en La 1. Pese al desarrollo de La Vuelta a España, RTVE ha confirmado que la serie mantendrá su horario habitual esta semana, sin cambios de programación previstos por la ronda ciclista.