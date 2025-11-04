Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: José Luis, dispuesto a zanjar un importante asunto
El duque no parará hasta conseguirlo
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 3 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 287 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo Leonardo no ha dudado un solo segundo en rechazar la posibilidad de ir de viaje con sus padres. Estos, por su parte, están más que decididos a presentar a Irene en sociedad como su prometida. Algo que, desde luego, destroza por completo a Leonardo, ya que esa opción no está en sus planes.
Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta historia han podido ver cómo el duque ha dado el importantísimo paso de presentarse ante Alejo, a pesar de que está profundamente destrozado. Es más, él no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para decirle lo impensable. ¡Es algo que no ha podido evitar, ni mucho menos! En cuanto a las cocinas de la Casa Grande, hemos podido observar cómo, dadas las circunstancias, el secreto de Amadeo y Eva empieza a peligrar ante los ojos de Isabel. Estamos ante uno de los posibles puntos de inflexión de esta tercera temporada que tantísimo está dando de qué hablar.
¿Qué sucede en el capítulo 288 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 4 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo don Hernando no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para desarmar a Irene, pero también para manipularla.
Todo ello mientras Bárbara trata de hacer todo lo que está en su mano para apartar a Leonardo de su lado, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Adriana, Rafael y Alejo han planeado presentarse en la cárcel para hablar en favor de Luisa, mientras que José Luis ha decidido alejarse del Valle para tratar de zanjar un asunto de una vez por todas. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
