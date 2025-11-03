Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: el duque se presenta ante un destrozado Alejo
Un tenso encuentro
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 31 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 286 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Bárbara niega a Leonardo que quisiera quitarse la vida. Pero no todo queda ahí, puesto que le pide no volver a verse más. Al fin y al cabo, tiene cada vez más claro que necesita alejarse de él para tratar de encontrar esa felicidad que tanto está anhelando. Es un hecho que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.
Es más que evidente que se trata de algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en esta tercera temporada de la ficción diaria, que tantísimo está dando de qué hablar. Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo la aparición de Dámaso ha roto todos y cada uno de los esquemas de José Luis. Esta situación teme que le perjudique, en mayor o menor medida, en ese ascenso social que tantísimo le ha prometido don Hernando. Es un hecho que es una situación verdaderamente tensa que podría llegar a marcar un gran punto de inflexión, en todos los sentidos, como no podía ser de otra manera.
¿Qué sucede en el capítulo 287 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 3 de noviembre?
Después de todo, los más fieles seguidores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Lorenzo no duda un solo segundo en rechazar ir de viaje con sus padres. Recordemos que estos tienen como objetivo presentar a Irene en sociedad como su prometida. Algo que, como no podía ser de otra forma, destroza por completo al joven.
Lejos de que todo quede ahí, el duque ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presentarse ante un destrozado Alejo, que no duda en decirle lo impensable. Por si fuera poco, vamos a poder ver cómo, en las cocinas de la Casa Grande, el secreto que esconden Amadeo y Eva empieza a peligrar ante los ojos de Isabel. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)