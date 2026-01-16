Los fiscales revelan que mujeres maltratadas no denuncian por culpa de la ‘ley Bolaños’

La Asociación de Fiscales (AF) ha denunciado este viernes que la entrada en vigor de la autodenominada Ley de Eficiencia de la Justicia, impulsada por el ministro Félix Bolaños, está provocando un «efecto disuasorio» en las mujeres maltratadas a la hora de denunciar.

La asociación destaca el «caos» que ha supuesto la implantación de los Tribunales de Instancia y ha alertado de que, en el caso de los tribunales de violencia de género, algunas víctimas se ven obligadas a desplazarse más de 80 kilómetros para declarar, lo que dificulta la interposición de las denuncias.

En concreto, advierte que las materias asumidas por las nuevas Secciones de Violencia de Género han puesto en evidencia «importantes carencias de estudio» en los aspectos competenciales, tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento.

En este contexto, la asociación señala que la creación de los Tribunales comarcales de instancia en materia de violencia de género, que recoge la nueva ley, provoca que las víctimas se vean obligadas a recorrer distancias superiores a 80 kilómetros o a su comparecencia telemática, «en perjuicio de la atención personal que exige la función protectora de fiscales y jueces, provocando una revictimización más que evidente y produciendo efectos disuasorios a la hora de interponer denuncia».

«La eventual presentación de atestado o denuncias fuera de sus horas de apertura determinará que la resolución que acuerde la protección requerida se traslade a los partidos judiciales donde se hayan producido los hechos, como decimos, en algunos casos separados a recorridos superiores a una hora», incide la Asociación de Fiscales. Advierten, igualmente, de que «la organización interna de las oficinas judiciales comunes no se ha determinado convenientemente en multitud de partidos judiciales, en especial los de mayor tamaño, tanto en la organización del personal como en la de los letrados».

«El Ministerio ha puesto la primera piedra sin un plano comprensible del edificio de la justicia a través de la creación de los Tribunales de Instancia. Todo sin la dotación de medios materiales necesarios, sin la previsión sobre su funcionamiento en el medio plazo y con defectos en la articulación de la competencia objetiva y la comarcalización. En su momento advertimos de los perjuicios no solo de los profesionales, sino también en la ciudadanía», concluyen en un comunicado.

Pulseras antimaltrato

Las críticas se suman a la polémica por los fallos de las pulseras antimaltrato, que reveló la última memoria de la Fiscalía.

En concreto, el Ministerio Fiscal avisaba de las absoluciones por errores en estos dispositivos para maltratadores y de los «múltiples fallos» detectados en las pulseras, así como con el prestador privado del servicio. El Ministerio de Igualdad redujo los errores en los dispositivos, con el consiguiente riesgo para las víctimas, a meras «incidencias técnicas» debidas a un cambio de contrato.