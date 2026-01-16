¿Cuánto dinero va a cobrar Rocío Flores por sentarse en el plató de ‘De Viernes’ esta noche?

Rocío Flores volvió a la televisión el pasado viernes gracias a su entrevista en ¡De Viernes!, donde volvió a cargar contra su madre (aunque a Antonio David Flores le moleste que escribamos una realidad de lo que pasó). En concreto, la joven llegó a anunciar que tomará medidas legales contra su madre, algo que hasta ahora no había contado en ningún medio, dejando claro que la reconciliación es imposible, al menos en un corto plazo de tiempo. Te contamos el dinero que podría cobrar por su entrevista esta noche en Telecinco.

Hace una semana que la nieta de Rocío Jurado protagonizó una entrevista grabada y editada en la que era preguntada por una sola persona, pero esta noche se tendrá que poner frente a frente con los colaboradores. La expectación estará, una vez más, en si Terelu Campos estará presente en el plató en esos momentos. La hija de María Teresa Campos es amiga íntima de Rocío Carrasco, por lo que es posible que no quiera estar con ella ante los ataques que su amiga está recibiendo. A eso se podría unir un veto de la propia Rocío Flores, que podría haber negociado en su contrato (además de una gran cantidad de dinero), que no esté la malagueña en plató pudiendo hacerle preguntas, aunque en su anterior visita ese veto no existió.

Uno de los temas de los que se hablará mucho es del momento en el que Carrasco desveló en su docuserie el incidente que hizo que madre e hija rompiesen su relación. En ese momento se hizo pública una sentencia que implicada a una menor de edad, algo completamente prohibido por ley. Por esto ya se ha condenado a La fábrica de la tele y Telecinco ha decidido retirar la docuserie de su plataforma de internet.

Que saliesen a la luz los golpes que le propinó a su madre no le ha gustado nada, siendo un episodio que ha querido denunciar. «Era una cosa tan íntima, tan privada, no sabría ni decirte la magnitud. Y si a eso le sumas que es tu propia madre, imagínate. Era como si te apuñalaran por dos, es lo más duro que he vivido», por eso piensa en demandar a su propia madre por sacarlo a la luz.

¿Cuánto cobrará Rocío Flores por su entrevista en ‘De Viernes’?

Aunque es sabido que se trata del programa que mejor paga a sus invitados, llegando a decirse que había llegado a firmar contratos de 100.000 euros en algunos casos, gracias a su directora se sabe que las cantidades son menores. Julia Tapia aseguraba hace semanas que los cheques firmados eran grandes, pero no tanto como se dice.

«Normalmente, se dan cifras disparatadísimas que no suelen tener que ver con la realidad. Ojalá pudiésemos manejar esas cifras», decía al portal de televisión Blupper. Gracias a Elisa Mouliáa, que las tuvo que hacer públicas ante el juez, sabemos que esas exclusivas suelen estar más cerca de los 30.000 euros, aunque cada negociación en su mundo.

Se desconoce cuál es dinero que ha podido cobrar Rocío Flores, pero su caché ahora mismo no es tan alto, ya que desde hace tiempo está alejada del mundo del corazón y apenas hay seguimiento de sus pasos en los medios. Hace siete días ya se anunció su entrevista grabada como uno de los grandes bombazos, pero lo cierto es que llevó al programa a marcar un 10.7 % de cuota, dato insuficiente para hacer frente a El Desafío, que logró en su estreno superar un 17 %.