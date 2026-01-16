María Corina Machado ha sido invitada este viernes al prestigioso think tank conservador estadounidense The Heritage Fundation, donde ha asegurado, sobre la posibilidad de unas elecciones en Venezuela, que «es un proceso de varias fases. El régimen tiene que desmantelarse».

«El proceso tiene varias fases y ahora estamos en una fase compleja, el régimen tiene que desmantelarse, entiendo la urgencia. Tendremos elecciones libres y justas, la voluntad del pueblo se tiene que respetar», ha dicho María Corina Machado al respecto, y ha añadido que: «asumiremos el Gobierno de Venezuela cuando sea necesario».

Machado ha mostrado de nuevo su agradecimiento a Trump asegurando que «afrontamos un proceso muy complejo y delicado, estamos muy agradecidos al presidente Trump y a su administración y al pueblo de EEUU, porque hace falta mucho valor para hacer lo que hicieron, esto es porque a Trump le preocupa el pueblo de Venezuela, me lo dijo ayer».

Por otra parte, María Corina Machado ha asegurado que «si la Constitución de Venezuela se respetara no tendríamos nueve millones de habitantes fuera ni un presidente exiliado en Madrid».

Sobre Delcy ha destacado que «no voy a especular. Voy a hablar de los hechos. De Delcy Rodríguez, la Justicia de EEUU tiene suficiente información. Queda muy claro cuál es su perfil. Los centros de tortura están bajo su supervisión, es responsable directa. Respecto al rol que yo voy a tener, vamos a ir viendo», explica María Corina Machado, preguntada sobre qué papel ejercerá en la transición venezolana».

Además, ha destacado que «el régimen buscó ganar tiempo, legitimidad y plata, pero la señora Delcy lo que está es cumpliendo órdenes y no está cómoda». «Cuando hay un pueblo unido no hay manera de ignorarlo y ese no es el objetivo del presidente Trump o el secretario Rubio, al contrario, es acompañar y apoyar al pueblo de Venezuela, estamos en una fase compleja, no voy a adelantarme a poner calendarios porque sería una irresponsabilidad».

María Corina ha revelado que le dijo a Trump que va a volver a Venezuela «inminentemente». Según ha explicado, lo dijo de forma directa en la reunión privada de ambos este jueves en la Casa Blanca. «Lo voy a hacer y voy a regresar a Venezuela lo antes posible», ha afirmado, presentándolo como un compromiso político inseparable del momento que atraviesa el país y del mandato que asegura haber recibido.