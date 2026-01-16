Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas el mismo día que Trump recibió a Corina Machado

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, se reunió con John Ratcliffe, director de la CIA, en Caracas este jueves. La sustituta del narcodictador Nicolás Maduro, detenido el pasado 3 de enero en una operación del Ejército estadounidense, abordó con el director de inteligencia diferentes asuntos relacionados con la seguridad en un intento de acercar posiciones entre Caracas y Washington. El encuentro tuvo lugar el mismo día que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibía a la líder opositora María Corina Machado en la Casa Blanca.

Ratcliffe se trasladó a Venezuela bajo las órdenes de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, «para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación del trabajo», según han informado varios medios de Estados Unidos este viernes.

«Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe discutió con Rodríguez las posibles oportunidades de colaboración económica y dejó claro que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes», ha asegurado una fuente gubernamental a la cadena CNN.

La reunión entre Ratcliffe y Rodríguez, que asumió el poder con el aval de Trump tras la detención de Maduro, tenía el objetivo de «generar confianza» ante la nueva colaboración entre Venezuela y Estados Unidos. El director de la CIA es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del Gabinete de Trump en visitar Venezuela después de la operación para deponer a Maduro. La operación ejecutada por militares estadounidense supuso el traslado del dirigente chavista y de su esposa Cilia Flores a Nueva York para ser juzgados por narcoterrorismo.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez en Caracas coincidió con la reunión entre Trump y María Corina Machado, dirigente opositora de Venezuela, en la Casa Blanca. La reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz aprovechó la ocasión para hacer entrega de la medalla del galardón al presidente de Estados Unidos.

Trump aspiraba abiertamente a ganar este premio, y según han indicado algunos medios de Estados Unidos, podría haberle costa a Machado la presidencia de Venezuela con el respaldo del presidente republicano. El magnate la descartó desde un inicio para sustituir a Maduro y liderar la transición en el país caribeño por considerar que no cuenta con suficientes apoyos en el país.

Washington ha apostado por Rodríguez para sustituir a Maduro y por el momento la presidenta encargada está cumpliendo con las exigencias de la Casa Blanca, según ha confirmado el propio Trump. El líder estadounidense ha asegurado que está supervisando el actual Gobierno interino de Venezuela, con el que ya ha pactado el envío de millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para su comercialización. Además, ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración Trump.