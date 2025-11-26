No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta ficción. El pasado martes 25 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 303 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han observado cómo Adriana ha dado el importantísimo paso de visitar a Luisa, y el capitán no puede evitar alarmarla de lo que puede encontrarse. Y es que Luisa ha dejado de comer y está cada vez más débil.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo, en la Casa Grande, Rafael no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para azuzar a Alejo. Entre otras cuestiones, ha querido alertarle sobre el riesgo de que Luisa sea ejecutada antes de lo que puedan llegar a imaginar. Pero no todo queda ahí, puesto que Leonardo acaba fracasando en un nuevo intento de acercamiento a Bárbara. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos. Es por eso que decide armarse de valor para seguir intentándolo, sin importar en absoluto las posibles consecuencias de sus actos.

¿Qué sucede en el capítulo 304 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 26 de noviembre?

En esta nueva entrega de la serie diaria que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española, los espectadores van a poder observar cómo Dámaso no duda un solo segundo en enfrentar a Mercedes a las diversas acusaciones por parte de Victoria. Pero no todo queda ahí, puesto que ha querido exigirle explicaciones.

Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, Atanasio y Matilde no han podido evitar sospechar que la Salcedo pueda llegar a ser conocedora de su relación. En la cárcel, Adriana y el Capitán Escobedo se han visto sorprendidos al encontrar a Luisa inconsciente. Es más, no tienen ni la menor idea de si sigue viva. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.