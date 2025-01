Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 9 de enero pudimos disfrutar del capítulo 220 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Tasio, tras el tiroteo con Eladio, trata por todos los medios de aferrarse a la vida. Todo ello mientras Damián toma la firme decisión de ocultar lo sucedido a Carmen. Por si fuera poco, Gema se siente incapaz de perdonar a Joaquín. Eso sí, tras el despido de Miriam, no tarda en hacerle una firme petición: que contrate a Leonor. Luz toma una drástica decisión respecto a la propuesta de Luis.

Recordemos que consiste en poner rumbo a Buenos Aires para empezar de cero. Andrés y Begoña han dado el paso de recuperar ese amor que últimamente les faltaba y que tantísimo extrañaban. Ángela y Carmen van al hospital para ver cómo se encuentra Tasio tras haber salido mal parado del tiroteo. Pelayo, por su parte, acaba encajando de buena ley el rechazo de Marta tras haberle propuesto ir a cenar juntos. Lejos de que todo quede ahí, Andrés confiesa a Luis el enorme sacrificio que ha hecho por Begoña, por lo que su primo no duda en apoyarles de forma verdaderamente incondicional. Digna, finalmente, ha conocido a Irene, la hermana de don Pedro. Él, por su parte, no tarda en pedir a ambas que oculten todo lo que tiene que ver con el suicidio en el entierro. María ha desvelado a Andrés que está embarazada pero, como era de esperar, él no cree en sus palabras.

¿Qué sucede en el capítulo 221 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 10 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Damián da un toque de atención a Marta. Un gesto que ha desencadenado, de lleno, su gran sed de venganza. Leonor no puede evitar levantar pasiones en la colonia, por lo que Claudia se propone vigilarla muy de cerca.

Digna no duda un solo segundo en echar en cara a Luz que su hijo se vea obligado a renunciar a toda su vida por ella. Irene no tarda en darse cuenta de los sentimientos de don Pedro hacia Digna. Marta no tarda en agradecer a Tasio su heroico gesto, mientras le hace saber que se siente profundamente culpable por lo ocurrido.

Ángela, finalmente, ha descubierto que los De la Reina son conocedores de que Tasio es hijo de Damián, mientras que María hace una firme petición a Luz: que le haga una revisión para confirmar que, en efecto, está embarazada. Marta no duda en sincerarse como nunca con Fina respecto al papel que jugó en todo lo que tiene que ver con Santiago. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.