Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 8 de enero pudimos disfrutar del capítulo 219 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Marta ha hecho saber a todos que Eladio ha regresado. Tasio y Damián no dudan en unir fuerzas para solucionar este asunto personalmente y a la mayor brevedad posible. Luz se siente profundamente culpable por no haber sido del todo sincera con Digna. Es por eso que no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacerle una importantísima confesión. Algo que va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos.

En cuanto a Begoña, hemos visto cómo ha dado las gracias a Andrés por la oferta que ha hecho a Jesús. Damián, por su parte, hace todo lo que está en su mano para que Jesús solamente acepte la mitad de las acciones de su hermano. Es consciente de que va a ser difícil que ceda, pero va a intentarlo hasta las últimas consecuencias. Pelayo no solamente ha aceptado la propuesta de Marta sino que, además, también le ha propuesto ir a cenar. María ha hecho un gran descubrimiento respecto a su estado actual, mientras que Joaquín se ha visto en la obligación de tomar una contundente decisión respecto a la situación tan complicada que tiene Miriam en la empresa. Ha llegado el momento de solucionar este asunto a la mayor brevedad posible. Digna ha descubierto el terrorífico final de Inés y, como era de esperar, se queda profundamente consternada.

¿Qué sucede en el capítulo 220 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 9 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Tasio, tras el tiroteo con Eladio, trata por todos los medios de aferrarse a la vida, mientras que Damián decide ocultar lo sucedido a Carmen. Gema es absolutamente incapaz de perdonar a Joaquín. Tras el despido de Miriam, le ha hecho una nueva petición: que contrate a Leonor.

Luz se ve en la obligación de tomar una decisión respecto a la propuesta de Luis de empezar de cero en la ciudad de Buenos Aires, mientras Andrés y Begoña parecen haber recuperado ese amor que últimamente parece que les faltaba. Ángela y Carmen ponen rumbo al hospital para ver cómo se encuentra Tasio, mientras Pelayo parece que ha encajado bien el rechazo de Marta a la propuesta de salir a cenar juntos.

Lejos de que todo quede ahí, Andrés se ha sincerado con Luis respecto al sacrificio que ha hecho durante todo este tiempo por Begoña. Como es de esperar, su primo le apoya de forma incondicional. Digna conoce a Irene, la hermana de don Pedro. Es por eso que él pide a las dos que oculten el suicidio en el entierro con el fin de que nadie pueda sospechar la verdad. María confiesa a Andrés que está embarazada pero, tras lo ocurrido en los últimos tiempos, el joven no cree en sus palabras. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.