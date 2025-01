Sueños de libertad, con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo detalle de esta historia. El pasado lunes 27 de enero pudimos disfrutar del capítulo 232 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Andrés ha regresado de su viaje a Valencia, por lo que Begoña no ha dudado en ponerle al tanto del plantón que le dio Víctor. María intenta por todos los medios ocultar en casa que ha matado al padre del bebé que está esperando. Jesús, inevitablemente, no puede evitar sospechar de su extraño comportamiento. Es más, continúa investigando todos los detalles sobre esa muerte, hasta que acaba llegando a un importantísimo y crucial descubrimiento.

Lejos de que todo quede ahí, Marta ha querido desvelar a Fina todos los detalles de la propuesta de matrimonio que le ha hecho Pelayo. Es por eso que ambas optan por unirse para sopesar qué respuesta deben dar. Jesús no ha dudado en enfrentarse a don Pedro, echándole en cara que ahora apoye de forma incondicional a los Merino. Leonor sigue adelante con el proceso de aprendizaje con Claudia en la tienda, mientras que Luz intenta ocultar a Luis que está pasando por uno de los peores momentos de su vida. La doctora se da cuenta de la ilusión que tiene por tener un hijo, al igual que ocurre con Gema y Joaquín. Además, Luis ha sorprendido a su hermano y a Gema en un instante verdaderamente inesperado, ya que ambos estaban inmersos en un momento de pasión absolutamente descontrolada. ¡Algo que ninguno de ellos esperaba, ni muchísimo menos!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo 233 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 28 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo María, tras haber sido descubierta por Jesús junto al cadáver de Víctor, se ha visto en la obligación de contarle toda la verdad. Los fantasmas de la culpa continúan atormentando a Luz. Es más que evidente que la doctora necesita unas vacaciones para descansar.

Begoña trata por todos los medios de averiguar el paradero de Víctor, mientras que María intenta convencer a Jesús para que no la denuncie. Al fin y al cabo, si Andrés descubre toda la verdad, se unirá aún más a Begoña. Los rumores sobre Marta llegan hasta a don Agustín, mientras que Jesús ha dado el paso de confesar a Marta y a Damián cómo fue traicionado por don Pedro.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Digna y don Pedro, tras su beso, deciden hablar de su relación. Todo ello mientras Gema hace una contundente petición a Claudia. ¿En qué consiste, exactamente? En que trate por todos los medios de retener a Leonor. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.