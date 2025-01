No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo detalle de esta historia. El pasado viernes 24 de enero pudimos disfrutar del capítulo 231 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Luz ha vuelto a reunirse con Pablo para hablar personalmente de la denuncia, pero también de la muerte de Margarita. Marta pide perdón a Carmen por el plantón en la cena pero ella, evidentemente, no perdona el desprecio a su marido. Víctor trata por todos los medios de dar con Andrés, puesto que tiene una información muy importante que revelarle. ¡El tiempo empieza a jugar en su contra!

Lejos de que todo quede ahí, tras la conversación con Manuel, Leonor empieza a ser cada vez más consciente de sus errores. Así pues, está más que dispuesta a marcharse de la tienda por el bien de Claudia. Don Pedro parece haber dado con la solución para poder afrontar, económicamente, el proyecto ideado por Olivares. Joaquín ha querido incidir en el tema de la paternidad, con la firme intención de dejar clara su voluntad a Gema. Digna descubre que su deseo por don Pedro vuelve a aflorar, y todo como consecuencia del gesto que tiene en el proyecto del balneario. Por si fuera poco, los espectadores han podido ver cómo Pelayo ha hecho una sorprendente e inesperada propuesta a Marta, con la que ha conseguido dejarla completamente sin palabras. María, por su parte, ha cometido un gravísimo y terrible error con Víctor. Tanto es así que no tiene ni la más mínima idea de cómo actuar.

¿Qué sucede en el capítulo 232 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 27 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés ha regresado de su viaje a Valencia, por lo que Begoña le ha puesto al tanto del plantón que le dio Víctor. María trata por todos los medios de ocultar en la casa de los De la Reina que ha matado al padre de su bebé pero, a pesar de todo, Jesús no puede evitar sospechar de su comportamiento.

Es por eso que no duda en seguir adelante con la investigación de su muerte, hasta llegar a un descubrimiento verdaderamente impresionante. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Marta va a confesar a Fina la propuesta de matrimonio que ha recibido por parte de Pelayo. Ambas empiezan a sopesar qué respuesta debería dar la joven.

Jesús no ha dudado en echar en cara a don Pedro su apoyo a los Merino, mientras que Leonor sigue adelante con su proceso de aprendizaje en la tienda de la mano de Claudia. Por si fuera poco, Luz no ha dudado en disimular ante Luis el terrible momento que atraviesa. La doctora ha percibido su ilusión por la idea de tener un hijo, mientras que Luis ha sorprendido a su hermano y a Gema en un instante de pasión. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad cada tarde, de lunes a viernes, en Antena 3.