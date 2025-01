Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 23 de enero pudimos disfrutar del capítulo 230 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Carmen y Tasio han sufrido el plantón de los De la Reina en su cena de bienvenida no solamente a la familia, sino también a la empresa. Damián se ha enterado de que Carmen y Tasio acudieron a la cena, sin tener ni la más mínima idea del sabotaje de Jesús. Joaquín hace todo lo que está en su mano para que Pablo retire la denuncia contra Luz como consecuencia de la muerte de Margarita.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo Gema y Joaquín toman la firme decisión de llevar de excursión a los niños de la casa cuna. Fina, tras enterarse del secreto de Pelayo, ha optado por cambiar de opinión no solamente sobre él, sino también respecto a sus intenciones con Marta. Manuela continúa haciéndose con el control de la cantina hasta que Gaspar continúa recuperándose, todo ello mientras Claudia ha cometido un gravísimo error en la tienda. Es por eso que Leonor ha dado el paso de defenderla frente a todos. Gema no duda en ir contra su amiga. ¿De qué forma? Haciendo una importantísima confesión a Víctor respecto al hijo que María está esperando. Pero no todo queda ahí, puesto que Damián no ha dudado en seguir adelante con la petición que le ha hecho María de ponerse en contacto con Víctor.

¿Qué sucede en el capítulo 231 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 24 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Luz ha vuelto a reunirse con Pablo con la firme intención de hablar de la denuncia y de la muerte de Margarita. Marta decide pedir perdón a Carmen por el plantón en la cena, pero ella se niega en rotundo a perdonar el doloroso desprecio de su marido.

Víctor tarta por todos los medios de dar con Andrés puesto que tiene una información muy importante que darle. Leonor, tras la conversación con Manuela y al ser consciente de sus errores, está más que dispuesta a marcharse de la tienda por el bien de Claudia. Don Pedro parece haber encontrado la solución para hacer frente económicamente el proyecto de Olivares.

Lejos de que todo quede ahí, Joaquín ha querido hacer hincapié en el tema de la paternidad. Es más, ha querido dejar muy clara a Gema cuál es su voluntad respecto a este asunto. Pelayo ha hecho una sorprendente e inesperada propuesta a Marta, mientras que María ha cometido un impactante error con Víctor. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.