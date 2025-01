No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 20 de enero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Aziz pilla a su padre con Rengin. Evidentemente, está profundamente furioso y decepcionado. Le es absolutamente imposible entender cómo les está haciendo algo así y no habían sido capaces de darse cuenta antes. Como es de esperar, Timur se muestra profundamente agobiado, puesto que es absolutamente incapaz de imaginar una vida sin Bahar y sin Rengin. Egoístamente, el doctor tiene claro que necesita a las dos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Nevra decide hipotecar su casa, que está a nombre de Bahar, con la firme intención de meterse en un negocio con su pareja. Bahar se sorprende al empezar a sangrar por la nariz, mientras que Evren no ha dudado en hacerle una serie de pruebas. La protagonista de esta historia decide comprobar que su hígado podría estar fallando otra vez, por lo que su hijo toma la decisión de no contar nada sobre la infidelidad de Timur. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Rengin es incapaz de aguantar más, tanto es así que toma la decisión de mudarse a Estados Unidos. Timur propone que vayan a cenar los dos con Parla para fomentar un acercamiento entre ellos. Parla, por su parte, invita a alguien en secreto a la cena. Todos se quedan verdaderamente impactados, sobre todo el doctor.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 21 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca que se emite los lunes y los martes en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Bahar no ha dudado un solo segundo en organizar un evento del hospital, y lo hace con una ilusión tremenda. Es más, quiere aprovechar la ocasión que se le ha presentado para buscar un donante y, de esta forma, ayudar a un paciente que lo necesita.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Timur toma la firme intención de explicar a Rengin que no puede contar absolutamente nada todavía. Es más, opta por echarle en cara el hecho de no haber confesado la verdad sobre Parla desde el principio. No tarda en asegurar que se enteró hace tres años que tenía una mujer y otros dos hijos, y que no podía hacer nada.

Por si fuera poco, Rengin se muestra profundamente harta. Tanto es así que toma la firme decisión de romper con Timur para siempre. Pero no todo queda ahí, ya que no quiere seguir ocultando su aventura por mucho más tiempo, y le amenaza con hacer pública su historia en la cena benéfica del hospital. ¿Dará el paso, finalmente? No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.