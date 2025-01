Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 14 de enero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo, en el que fuimos testigos de cómo Bahar no duda un solo segundo en acoger a Parla en su casa. Por si fuera poco, opta por apoyarla y consolarla en estos durísimos momentos como consecuencia del estado de salud de su madre. Evren no duda en esconder algo sobre la familia de Timur, pero no se muestra preparado para contarlo.

Lejos de que todo quede ahí, Bahar se siente tremendamente angustiada. ¿El motivo? Cada vez tiene más sospechas de que Timur le está siendo infiel. Es más, no puede evitar sentirse estúpida al creer que su marido la está engañando con Rengin. Nevra, por su parte, reconoce que le ha extrañado la aparición de Parla en sus vidas, por lo que no puede evitar preguntarse si puede ser hija de Timur. Como no podía ser de otra manera, y para evitar que haya más especulaciones al respecto, niega rotundamente esta acusación. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido observar cómo Rengin, finalmente, ha conseguido despertarse, por lo que Timur no duda en visitarla para saber cómo se encuentra. Al fin y al cabo, el doctor estaba profundamente agobiado al pensar que podía perderla en cualquier momento. Los dos se funden en un abrazo cuando alguien les pilla por sorpresa.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 20 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Aziz no duda un solo segundo en pillar a su padre con Rengin. Como es de esperar, se muestra profundamente furioso, a la par que decepcionado. Es incapaz de entender cómo les está haciendo algo así y no se había dado cuenta antes.

Timur se muestra profundamente agobiado puesto que, a pesar de todo, es incapaz de imaginar una vida sin Bahar ni Rengin. ¡Necesita a las dos, por muy egoísta que suene! Nevra da el paso de hipotecar la casa, que está a nombre de Bahar. Y todo con la firme intención de meterse en un negocio con su pareja.

Lejos de que todo quede ahí, Bahar comienza a sangrar por la nariz por lo que Evren opta por hacerle unas pruebas. De esta forma, comprueba que su hígado podría fallar otra vez, por lo que su hijo toma la decisión de guardar silencio respecto a la infidelidad de Timur. Rengin está al límite, tanto es así que ha decidido mudarse a Estados Unidos. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.