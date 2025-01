No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 13 de enero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Bahar se queda verdaderamente impactada y sin palabras al descubrir que Parla es la hija de Rengin. Esta, por su parte, es trasladada de urgencia al hospital tras el grave accidente que ha sufrido cuando iba de camino a casa. Su estado de salud es verdaderamente crítico. Como no puede ser de otra manera, Timur siente una profunda angustia al ser consciente de la gravedad de la situación.

Bahar no puede evitar tener serias sospechas al observar el comportamiento de su marido. La situación empeora de forma verdaderamente considerable cuando Timur se da cuenta de que él es el encargado de operar de urgencia a Rengin, con todo lo que eso conlleva. Durante la intervención quirúrgica, la situación se complica de forma significativa. Como no podía ser de otra manera, al ser consciente de lo que tiene en juego, Timur se pone profundamente nervioso. Por fortuna, consiguen salvar la vida de Rengin gracias a la ayuda de Bahar. Lejos de que todo quede ahí, y aprovechando la ocasión que se le ha presentado, Bahar no ha dudado en señalar a Timur de tener algo con Rengin. Él no duda en negarlo, pero Evren también está convencido de que entre los dos doctores hay algo más que una simple amistad. ¿Conseguirán descubrir que, en realidad y desde hace tiempo, mantienen una relación secreta?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 14 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca que se emite los lunes y los martes en Antena 3 van a poder ver cómo Bahar ha dado el paso de acoger a Parla en su casa. Pero no solamente eso, sino que también la apoya y consuela, puesto que está sufriendo muchísimo por la gravedad del estado de salud de su madre.

Evren no duda en esconder algo respecto a la familia de Timur porque, a pesar de todo lo vivido, parece que no está preparado para contarlo. Bahar se muestra profundamente angustiada, puesto que tiene cada vez más sospechas de que Timur le es infiel. Siente que ha sido muy tonta durante todo este tiempo, puesto que su marido la ha engañado con Rengin.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Nevra está profundamente extrañada por la aparición de Parla en sus vidas. Es más, se pregunta si puede llegar a ser hija de Timur, pero él lo niega de forma contundente. Rengin se despierta y Timur la visita, y le hace saber que estaba destrozado con la idea de perderla para siempre. Los dos le abrazan y alguien les acaba pillando. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.