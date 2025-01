Renacer, poco a poco y con el paso de las semanas, está consiguiendo ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 7 de enero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Timur ha pillado a su hija pintando un graffiti por lo que, evidentemente, acaba enfadándose muchísimo. Es más, se muestra más que dispuesto a tirar todo su material, incluidas las pinturas. Dadas las circunstancias, Umay se siente profundamente disgustada, por lo que Bahar no duda en dar un paso más allá a la hora de defenderla. No solamente le devuelve sus cosas, sino que deja claro que no le importa que eso conlleve una fuerte discusión con Timur.

Bahar está muy alterada, puesto que está cada vez más convencida de que el objetivo de Timur no es otro que querer fastidiar todo aquello que les hace felices. ¡No está dispuesta a permitir que eso suceda! Es entonces cuando descubrimos que, en el pasado, Timur también quería ser artista, pero su padre se lo prohibió terminantemente. Es por eso que el doctor ha recriminado a su madre en incontables ocasiones que le hubiese manipulado en lugar de protegerle frente a su padre. Tiene claro que jamás ha llegado a ser feliz, y es algo que le sigue atormentando profundamente. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Rengin guarda un enorme secreto respecto al padre de Parla, es entonces cuando Selim opta por sacarlo a la luz sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 13 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Bahar se queda verdaderamente sin palabras al darse cuenta de que Parla es la hija de Rengin. La doctora, por su parte, es trasladada al hospital tras el aparatoso accidente que ha sufrido cuando regresaba a su casa. Su estado es crítico.

Como no podía ser de otra manera, Timur siente una profunda angustia al ser consciente de la gravedad del asunto. Dadas las circunstancias, Bahar ha empezado a sospechar ante el inusual comportamiento de su marido. Timur es el encargado de operar a Rengin y, durante la intervención, la situación se complica.

El doctor se pone muy nervioso pero, gracias a la ayuda de Bahar, consiguen salvarle la vida. Bahar ha acusado a Timur de tener algo con Rengin y él lo niega. Evren, por su parte, también está convencido de que los dos doctores tienen una relación sentimental en secreto. ¿Lograrán dejarles en evidencia? No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.