Renacer, con el paso de las semanas, está consiguiendo hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es evidente que esta serie turca refleja una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, desde luego, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 6 de enero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo el padre de Rengin, finalmente, muere. Ella, profundamente destrozada con la noticia, llama a Timur para contarle todos los detalles de lo sucedido. A pesar de este gesto, lo cierto es que no puede evitar sentirse tremendamente sola puesto que, en este tipo de situaciones, él cuenta con el apoyo incondicional de su familia. A ella no le ocurre lo mismo, ni mucho menos. Así pues, esta situación le genera un profundo dolor.

Evren se queda verdaderamente sin palabras al pillar a Rengin y a Timur dándose un gran abrazo. Inevitablemente, y dadas las circunstancias, se queda muy extrañado, por lo que no duda en comenzar a investigar qué tipo de vínculo hay realmente entre los dos. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Rengin está cada vez más harta del tipo de relación que tiene con Timur. Tanto es así que le ruega que le deje tranquila durante un tiempo, para así marcar distancias y tratar de pensar en claridad. Solamente así será capaz de tomar una drástica decisión. Por si fuera poco, Rengin ha acudido al funeral de su padre, pero su hermano Selim la increpa para que se vaya. Es un hecho que quiere quedarse con toda la herencia, por lo que recrimina a Rengin que lleva años sin querer saber nada de su padre.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 4 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Timur pilla a su hija pintando un graffiti por lo que, inevitablemente, se enfada muchísimo. Es más, está dispuesto a tirar todo su material y hasta las pinturas que ha creado. Umay está disgustada, lo que provoca que Bahar dé la cara por ella.

No solamente le devuelve sus cosas, sino que no le importa en absoluto que eso conlleve tener una gran bronca con su marido. Es evidente que Bahar va a defender a sus hijos frente a Timur, sin importarle en absoluto de las consecuencias. Y es que cada vez está más convencida de que su marido no va a parar hasta romper con todo lo que les hace felices.

Debemos tener en cuenta que, en el pasado, Timur también soñaba con ser artista pero su padre se lo prohibió terminantemente. Es más, ha llegado a recriminar a su madre que le haya manipulado y no se haya enfrentado a su padre por su felicidad. Todo ello mientras Rengin podría estar a punto de desvelar un gran secreto que tiene estrecha vinculación con Selim y el padre de Parla. No te pierdas el nuevo capítulo de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.