No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 30 de diciembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie han podido ver cómo Bahar y Evren han conseguido reunir a una mujer que está ingresada en el hospital con su hija. Las dos agradecen profundamente su ayuda y prometen no volver a separarse. Pero no todo queda ahí, ya que Bahar consigue convencer a Rengin de que visite a su padre, aunque lleven muchísimos años sin hablar. Es por eso que cree que debe despedirse de él antes de que sea demasiado tarde.

Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera dadas las circunstancias, Rengin se emociona muchísimo al verle. Es más, no puede evitar romper a llorar mientras le abraza fuertemente. Lejos de que todo quede ahí, Timur va a pescar con Aziz, ya que quiere pasar mucho más tiempo con su hijo. A pesar de los esfuerzos, las cosas no salen como esperaba. Al fin y al cabo, Timur está verdaderamente triste porque cree que, cada día, se parece más a su propio padre. A pesar de que quiere acercarse cada vez más a su hijo, lo cierto es que no tiene ni la más remota idea de cómo hacerlo. Es más, es consciente de que ha hecho muchísimo daño a Bahar en los últimos tiempos pero, egoístamente, tiene claro que necesita estar a su lado para sentirse bien.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 6 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo el padre de Rengin, finalmente, fallece. Esta no tarda en intentar ponerse en contacto con Timur para hacerle conocedor de la triste noticia. Dadas las circunstancias, es evidente que se siente sola, puesto que él sigue teniendo a su familia cuando lo necesita.

Evren ha pillado a Timur y a Rengin abrazándose fuertemente, y es algo que le produce mucha confusión. Rengin está harta de la relación que, desde hace años, mantiene con Timur. Es por eso que no duda en dar un paso más allá al pedirle que le deje tranquila. Parece que ha llegado el momento perfecto para marcar distancias.

Lejos de que todo quede ahí, Rengin acude al funeral de su padre pero Selim, su hermano, no tarda en increparla para que se marche de ese lugar. Su objetivo es quedarse con toda la herencia, alegando que Rengin lleva muchos años sin querer saber nada de su padre. Selim, además, le amenaza con contar toda la verdad sobre su relación con Timur. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.