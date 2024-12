Renacer ha aterrizado hace unas cuantas semanas en nuestro país de la mano de Atresmedia y, como era de esperar, no está dejando indiferente a nadie. Al fin y al cabo refleja una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 23 de diciembre hemos podido disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Bahar trata con muchísimo cariño al empresario que ha estado hospitalizado. Este se muestra profundamente agradecido con ella, hasta tal punto que no ha dudado un solo segundo en donar 30 millones de liras al hospital. Lejos de que todo quede ahí, también ha querido dar las gracias tanto a Evren como a Timur por su trabajo y ayuda. Por si fuera poco, el empresario aprovecha la ocasión para lanzar una contundente advertencia.

¿En qué consiste, exactamente? En que no dudará en retirar esa enorme cantidad de dinero si Bahar renuncia a su sueño de ser doctora. Tras ese emotivo y sorprendente discurso, la protagonista de esta historia confirma que no va a tirar la toalla y que va a seguir adelante con sus proyectos. Como no puede ser de otra manera, Rengin se muestra profundamente frustrada, ya que absolutamente nada de lo que había planeado sale como esperaba. Por si fuera poco, su hija no deja de darle problemas. Sobre todo cuando entrega como regalo a Bahar un collage de fotos de ella y Timur. ¡Algo verdaderamente sorprendente! Lejos de que todo quede ahí, un misterioso hombre aparece en el hospital buscando a su hija. No tardan en darse cuenta de que está enfermo y que debe ser atendido, pero él no deja de mencionar a su hija. Bahar acaba dándose cuenta de que esa hija, en realidad, es Rengin.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 30 de diciembre?

Evren y Bahar logran reunir a una mujer, que está ingresada en el hospital, con su hija. Como no podía ser de otra manera, ambas agradecen su ayuda. Es más, prometen que jamás van a volver a separarse. Por si fuera poco, Bahar logra convencer a Rengin para que visite a su padre a pesar de que llevan años sin hablar.

La protagonista está convencida de que su compañera de trabajo debe despedirse de él antes de que sea demasiado tarde. Dadas las circunstancias, Rengin acaba rompiendo a llorar al ver a su padre. ¡No duda en abrazarle fuertemente al ser consciente de que, en cualquier momento, puede perderle para siempre!

Timur decide irse a pescar con Aziz para tratar de pasar mucho más tiempo con él, pero nada sale como esperaba ni mucho menos. El doctor se muestra triste, ya que se ha dado cuenta de que, cada día que pasa, se parece cada vez más a su padre. Además, a pesar de saber que ha hecho mucho daño a Bahar, tiene claro que la necesita. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.