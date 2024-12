No es ningún secreto que Renacer es esas series turcas que teníamos muchísimas ganas de que aterrizase en nuestro país. Finalmente lo ha hecho, y de la mano de Atresmedia. Estamos ante una historia de superación que, desde luego, no está dejando absolutamente indiferente ni mucho menos. El pasado martes 17 de diciembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Rengin quiere que Bahar se encargue del cuidado de una paciente. Y todo con la firme intención de generarle problemas y, por ende, acaben echándola del hospital. Por si fuera poco, vemos cómo Bahar se muestra profundamente ilusionada tras recibir su primera nómina. Aziz, por su parte, opta por pasar mucho más tiempo con Evren al darse cuenta de que los dos se llevan muy bien y, por lo tanto, también hacen un buenísimo equipo.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie turca han sido testigos de cómo Bahar no puede evitar sentir una profunda frustración, ya que no puede evitar sentir que hace todo mal. Evren no tarda en hacer todo lo que sea necesario para animarla y apoyarla en este duro trance. Así pues, hace hasta lo imposible para convencerla de que siga adelante y no deje de luchar por sus sueños. Uno de los residentes no deja de hablar de Bahar por lo que Aziz, aunque ha intentado contenerse, ha acabado perdiendo los papeles y propinándole una paliza. Timur no duda un solo segundo en señalar a su mujer como la culpable de este suceso. Ella, por su parte, es testigo de cómo, poco a poco, su familia se va desmoronando de forma considerable. Así pues, siente que se ve en la obligación de renunciar a su sueño de ser doctora.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 23 de diciembre?

Los espectadores de esta sorprendente serie turca van a poder ver cómo Bahar opta por tratar al empresario con muchísimo cariño. Este se muestra profundamente agradecido con ella, hasta tal punto que toma la firme decisión de donar nada más y nada menos que 30 millones de liras al hospital. Además, también da las gracias a Timur y Evren por su incondicional ayuda.

Lejos de que todo quede ahí, el empresario amenaza a todos con retirar ese dinero si Bahar renuncia a su sueño de ser doctora. Tras ese discurso, la protagonista de esta historia hace saber a todos que va a continuar luchando hasta convertirse en lo que tanto ha anhelado. Como consecuencia de esta situación, Rengin se muestra cada vez más frustrada.

Además, su hija nada más hace que darle problemas. Tanto es así que ha hecho un collage de fotos de Timur y ella como regalo para Bahar. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo un hombre aparece en el hospital buscando a su hija. Aunque está enfermo y le tienen que atender, lo cierto es que no deja de hablar de esa niña. Bahar no tarda en descubrir que, en realidad, su hija es Rengin. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.