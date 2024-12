Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 16 de diciembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Bahar acaba sufriendo un preocupante desmayo al ver la pulsera de Rengin. Hasta tal punto que se queda en observación mientras termina de recuperarse. El director del hospital no duda un solo segundo en reunirse personalmente con Bahar, y todo para lanzarle una fortísima advertencia: si comete un fallo más, tendrá que dejar a un lado su residencia. Tras esta importante conversación y para sorpresa de todos los trabajadores, el empresario va más allá.

¿De qué forma? Agradeciendo a personalmente Bahar por haberle salvado la vida en uno de sus peores momentos a nivel personal. Por si fuera poco, los espectadores han podido ser testigos de cómo Rengin no puede evitar mostrarse profundamente harta de la relación que, a pesar de los años, todavía siguen manteniendo Timur y Bahar. Es más, se muestra tremendamente cansada de esperar de forma constante. Parece que ha llegado el momento de poner solución a este asunto. Es por eso que no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para ir un paso más allá sin importar en las consecuencias. Al fin y al cabo, Rengin se muestra más que decidida a hacer todo lo que está en su mano para conseguir que Bahar sea despedida del hospital a la mayor brevedad posible. Solamente así podrá continuar con su peculiar relación sentimental y profesional con su amado Timur.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Renacer que se emite hoy, martes 17 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Rengin quiere que Bahar cuide a una paciente en concreto. Y todo con la firme intención de ocasionarle graves problemas y, por lo tanto, acaben echándola del hospital por incompetente. De esta forma, acabaría su sueño para siempre.

Bahar, por su parte, se muestra verdaderamente ilusionada tras haber recibido su primera nómina. Aziz pasa cada vez más tiempo con Evren, ya que los dos se llevan a las mil maravillas. Lejos de que todo quede ahí, y tras lo sucedido en los últimos días, la protagonista de esta historia se muestra muy frustrada, puesto que siente que todo lo hace mal. Evren decide apoyarla de manera incondicional.

Es más, le hace saber que va a hacer todo lo que está en su mano para que salga adelante y cumpla sus sueños. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo uno de los residentes no para de hablar de Bahar. Todo ello mientras Aziz pierde los papeles y acaba pegándole. Timur no tarda en culpar a su mujer de lo sucedido. Al ser consciente de que se está desmoronando, Bahar decide renunciar a su sueño. No te pierdas la nueva entrega de Renacer, esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.