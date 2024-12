Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 10 de diciembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Parla cena en casa de Umay con el objetivo de poner a prueba a Timur. Y todo porque sabe que éste tiene una aventura con su madre desde hace años. Su objetivo es que esta información vea la luz a la mayor brevedad posible. Bahar no ha podido evitar quedarse completamente sin palabras al encontrar el ticket de una pulsera de diamantes en la chaqueta de Timur. ¡No se lo esperaba!

Él no tarda en inventarse que esa pulsera, en realidad, era un regalo para ella que todavía no ha llegado a sus manos. Tan solo un día después, Timur decide comprar esa pulsera para entregársela a su mujer y, de esta forma, evitar que sospeche. Ella, como es de esperar, se emociona muchísimo. El empresario que está ingresado en el hospital acaba descubriendo que tiene cáncer. No puede evitar volverse loco pero, por fortuna, la única que consigue calmarle es Bahar. Los dos deciden salir a tomar el aire y unos reporteros aprovechan para tomarles una serie de fotografías sin que ellos se den cuenta. Los periodistas filtran esas imágenes, por lo que Timur no puede evitar alegrarse muchísimo. Al fin y al cabo, cree que van a señalar a Bahar y, por ende, van a despedirla. El empresario tiene un ataque al leer las noticias sobre su enfermedad. Todo se complica.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Renacer que se emite hoy, lunes 16 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente serie turca van a poder ser testigos de cómo Bahar acaba desmayándose al ver la pulsera de Rengin. Tanto es así que se ha quedado en observación mientras termina de recuperarse. El director del hospital habla con Bahar para advertirle que si comete un nuevo fallo no le va a temblar el pulso a la hora de dar por finalizada su residencia.

Lejos de que todo quede ahí, tras la conversación y para sorpresa de todos, el empresario no duda en agradecer a Bahar el hecho de haberle salvado la vida. Rengin está harta de la relación sentimental de Bahar y Timur. Es más, está tremendamente cansada de esperar. Es por eso que opta por centrarse en que conseguir que la mujer de su amado sea despedida de su puesto de trabajo en el hospital. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.