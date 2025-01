No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 14 de enero pudimos disfrutar del capítulo 505 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo las palabras de Samuel han supuesto un duro mazazo para María Fernández. Y siendo honestos, no es para menos. A pesar de todo, el sacerdote no ha tardado en darse cuenta de algo muy concreto, y es que la doncella podría convertirse en la aliada perfecta. La relación de Alonso y Cruz no mejora. Inevitablemente, el Marqués se pregunta el verdadero motivo por el que su matrimonio se ha ido a pique.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores son testigos de cómo Jana y Manuel disfrutan al máximo de su matrimonio. Es más, él no tarda en informar a los Marqueses de Luján la firme decisión que han tomado, que les alejará de palacio por un tiempo. Por si fuera poco, los espectadores son testigos de cómo el hogar de los Marqueses de Luján aún guarda muchísimos secretos. A esa conclusión han llegado Santos, Teresa, Vera y Lope. Sobre todo después de haber conseguido su objetivo de descubrir qué hay dentro del espectacular y misterioso pasadizo secreto. Además, cabe destacar que ya no es ningún secreto para Santos que su madre continúa viva. A pesar de todo, Pía aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacerle ver que nada ha sucedido como él imagina, ni muchísimo menos. ¿Conseguirá el hijo de Ricardo entrar en razón, de una vez por todas?

¿Qué sucede en el capítulo 506 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 15 de enero?

El médico, tras el sangrado de Catalina, no duda un solo segundo en recomendarle reposo. Por si fuera poco, no duda un solo segundo en informar de una noticia verdaderamente inesperada para todos. Petra no duda un solo segundo en incitar a que Santos busque respuestas en su madre. Pía, inevitablemente, teme que su indiscreción con el lacayo marque un antes y después en su relación con Ricardo.

Teresa y Vera deciden comprobar si dando golpes en el pasadizo, estos se pueden escuchar en la habitación de la Marquesa de Luján. Jana y Manuel han emprendido su luna de miel, aunque lo hacen con un sabor agridulce. Todo empeora de forma considerable cuando se enteran de una noticia verdaderamente impactante.

Una joven llega de forma inesperada a palacio, provocando una profunda confusión en todos respecto a su identidad. La portada de una revista ha generado una preocupación aún mayor entre los habitantes del hogar de los Marqueses de Luján. María Fernández opta por tomarse en serio los cuidados de Samuel, quizás demasiado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.