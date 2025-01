La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado lunes 13 de enero pudimos disfrutar del capítulo 504 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Rómulo ha explicado a la Marquesa de Luján el verdadero motivo por el que no mató a Leocadia. Es más, le hace saber que no se arrepiente en absoluto de la decisión que tomó en su día. Manuel intenta por todos los medios que la Marquesa de Luján hable personalmente con Catalina para que no se marche pero, como era de esperar, ella se niega en rotundo a dar ese paso.

Catalina aprovecha la ocasión para sincerarse con su hermano respecto al plan que Cruz trazó con Pelayo para tratar de quitársela del medio a la mayor brevedad posible. Todo ello mientras Leocadia lanza un consejo a Jana para que no se deje pisotear bajo ningún concepto, y que cuente con su marido para todo lo que necesite. La ex doncella decide contar a Manuel los constantes desplantes que ha sufrido por parte de Cruz. El joven decide que se van a ir de luna de miel. Por si fuera poco, Catalina hace una firme petición a Curro para que ayude a su padre con la gestión del palacio, mientras que Ricardo ha confesado a Pía y Rómulo que Petra ha contado toda la verdad a Santos. Samuel regresa del hospital y se instala en palacio, pero tiene palabras de lo más amargas para María Fernández. Marcelo y Lope han logrado abrir la puerta del pasadizo.

¿Qué sucede en el capítulo 505 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 14 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo las durísimas palabras de Samuel suponen un durísimo golpe para María Fernández. El sacerdote acaba dándose cuenta del error que ha cometido, ya que la doncella puede convertirse en su gran aliada.

La relación de los Marqueses de Luján parece no mejorar, y Alonso empieza a preguntarse el trasfondo de que su matrimonio, de un momento a otro, se haya ido a pique. Jana y Manuel continúan disfrutando al máximo de su matrimonio, mientras él hace saber a los Marqueses de Luján su firme intención de alejarse de palacio junto a su mujer durante un tiempo.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo el palacio aún guarda muchísimos secretos. A esa conclusión llegan Marcelo, Teresa, Lope y Vera tras haber descubierto qué hay dentro de este pasadizo secreto. Santos ya sabe que su madre sigue viva, pero Pía no ha dudado en tratar de hacerle ver que no todo sucedió como él cree. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.