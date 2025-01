No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 10 de enero pudimos disfrutar del capítulo 503 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo la confesión de Petra ha causado verdaderos estragos entre Santos y Ricardo. Tanto es así que la relación entre padre e hijo ha quedado verdaderamente tocada, y no es para menos. Catalina continúa adelante con su intención de marcharse de palacio, por lo que Leocadia decide dar un paso adelante para tratar de convencerla y que se quede de forma indefinida. Manuel sufre por la probable marcha de su hermana.

Por fortuna, Jana parece darle una idea para tratar de evitar la inminente marcha de Catalina. Lejos de que todo quede ahí, Lope, Vera, Marcelo y Teresa parece que no logran encontrar la forma de entrar al pasadizo oculto de la Marquesa de Luján. Tampoco lo logran a pesar de la inesperada idea de Marcelo. Por si fuera poco, Cruz no tiene ni la más mínima idea de cómo actuar al darse cuenta de que tiene varios frentes abiertos. En un momento dado, Petra parece haber encontrado la solución a uno de sus mayores problemas. ¿En qué consiste, exactamente? En señalar un camino en el que, probablemente, pueda encontrar las respuestas sobre las verdaderas razones por las que Leocadia ha regresado de esta manera tan repentina. ¿Lo conseguirá a pesar de que va a resultarle bastante complicado?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo 504 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 13 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Rómulo no duda en dar la cara. De esta forma, ha querido explicar a Cruz la verdadera razón por la que no acabó con la vida de Leocadia. Es más, asegura que no se arrepiente de haber tomado esa decisión.

Manuel intenta que la Marquesa de Luján hable personalmente con Catalina para que no se marche pero, como es de esperar, se niega en rotundo a dar ese paso. Es entonces cuando la joven decide sincerarse con su hermano, compartiéndole el plan que Cruz urdió junto a Pelayo con el objetivo de quitársela del medio.

Leocadia aconseja a Jana que no se deje pisotear bajo ningún concepto y que cuente con su marido para cualquier cosa. La ex doncella da a conocer a Manuel los constantes desplantes que le ha hecho Cruz, por lo que el joven decide que van a disfrutar de su luna de miel. Catalina pide a Curro que ayude a Alonso con la gestión del palacio, mientras que Ricardo hace saber a Rómulo y Pía que Petra ha contado toda la verdad a Santos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.