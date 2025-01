No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 9 de enero pudimos disfrutar del capítulo 502 de La Promesa. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo María Fernández, gracias a Jana, ha podido enterarse de que Samuel solamente se ha roto una pierna. El servicio ha dado el paso de celebrar con Manuel y Jana su reciente boda, y lo han hecho con un brindis en el patio. ¡La fiesta acaba siendo todo un éxito! Catalina ha hecho público, frente a toda su familia, su firme intención de marcharse de palacio para irse junto a su tía Clara.

Manuel y Curro, por su parte, no pueden evitar sentir una profunda preocupación al no tener ni la más mínima idea de dónde se encuentra Martina. Por si fuera poco, Curro ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para preguntar a Leocadia por el pasado de su madre. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Vera, Lope, Marcelo y Teresa han decidido probar unas llaves que han encontrado en la cerradura de la puerta del pasadizo, pero nada ha salido como esperaban ni mucho menos. Ricardo no tiene ni la más mínima idea de qué siente, realmente, por su esposa. Todo ello mientras teme que Petra cumpla sus amenazas y cuente toda la verdad a Santos. Pía no cree que la ama de llaves se atreva a dar ese paso, pero lo cierto es que está profundamente equivocada.

¿Qué sucede en el capítulo 503 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 10 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, inevitablemente, la confesión de Petra va a causar graves estragos en la relación de Santos y Ricardo. Y siendo honestos, no es para menos. Catalina sigue insistiendo en que quiere marcharse de palacio, pero Leocadia trata de convencerla para que no lo haga.

Manuel no puede evitar sufrir ante la inminente marcha de su hermana de palacio. Por suerte, Jana le da una idea para tratar de evitarlo. Lope, Marcelo, Teresa y Vera continúan intentando acceder al pasadizo oculto de la Marquesa de Luján, pero siguen sin conseguirlo a pesar de la nueva idea de Marcelo. ¡Todo se les complica por momentos!

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ser testigos de cómo la Marquesa de Luján no tiene ni la más mínima idea de cómo actuar ante los numerosos frentes que tiene abiertos. Es entonces cuando Petra parece darle una idea para tratar de encontrar las respuestas ante el inesperado regreso de Leocadia.