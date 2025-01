No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 8 de enero pudimos disfrutar del capítulo 501 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, vimos cómo Jana, tras la boda, ha tomado la decisión de organizar algo para poder celebrar el enlace con los que fueron sus compañeros del servicio. Catalina ha hecho saber a su padre su firme intención de marcharse con su tía Clara, mientras que Ricardo es verdaderamente incapaz de sacarse de la cabeza la carta de su mujer. Rómulo le ayuda a llegar a la conclusión de que, a pesar de todo, sigue profundamente enamorado de ella.

Vera, Marcelo, Lope y Teresa siguen dando muchas vueltas para encontrar la solución: quieren abrir la puerta del pasadizo. Para tratar de conseguir su cometido, intentan buscar la llave por todo el palacio. Son conscientes de las consecuencias pero, dadas las circunstancias, no les queda más remedio que arriesgarse. Curro se muestra profundamente inquieto por Martina. Tanto es así que espera con ansias que llegue una llamada telefónica de su parte para saber cómo se encuentra. El joven, además, ha confesado a Manuel el verdadero motivo por el que su prima decidió marcharse por un tiempo. María Fernández se ha mostrado profundamente desilusionada por no haber podido acompañar a Samuel al refugio. Poco después, la doncella de los Marqueses de Luján no puede evitar quedarse sin palabras tras la terrible noticia que recibe. Se trata de un asunto que tiene una estrecha relación con el sacerdote. ¡No se lo esperaba en absoluto!

¿Qué sucede en el capítulo 502 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 9 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo María Fernández, gracias a Jana, se entera de que Samuel solamente se ha roto una pierna. El servicio de los Marqueses de Luján celebrar con Manuel y Jana su boda. Lo hacen con una celebración de lo más exitosa y un precioso brindis en el patio.

Catalina ha dado el paso de anunciar frente a toda la familia que se marcha de palacio con su tía Clara. Manuel y Curro, por su parte, se han dado cuenta de que no tienen ni la más mínima idea de dónde se encuentra Martina. Inevitablemente, sienten una enorme preocupación. Curro ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para preguntar a Leocadia sobre el pasado de su madre.

Teresa, Marcelo, Lope y Vera han encontrado unas llaves y deciden probarlas en la puerta del pasadizo, pero nada sale como esperaban ni mucho menos. Ricardo reconoce que tiene serias dudas respecto a lo que siente por su mujer, por lo que no puede evitar temer que Petra cumpla sus amenazas y cuente toda la verdad a Santos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.