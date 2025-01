No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en La 1 de Televisión Española. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 16 de enero pudimos disfrutar del capítulo 507 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Entre otras tantas cuestiones, hemos podido ver cómo la mala suerte acaba cebándose con Jana y Manuel. Y es que su luna de miel acaba experimentando un giro verdaderamente radical cuando se cruzan con un anciano de lo más misterioso. El curioso pasadizo que hay en el palacio de los Marqueses de Luján continúa inquietando a Lope, Vera, Teresa y Marcelo. A pesar de todo lo que han averiguado en tan poco tiempo, los jóvenes acaban llegando a una conclusión muy concreta.

Algo que tiene una estrecha vinculación a lo que realmente esconde esa puerta. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Catalina continúa recuperándose. Además, observamos cómo el médico no solamente es claro, sino también realmente contundente respecto a su recuperación. Y es que debe estar lo más tranquila posible porque, si no es el caso, podría incluso perder la vida. Alonso no tarda en hacer todo lo que está en su mano para intentar buscar respuestas en Cruz sobre qué ocurrió realmente cuando ella y su hija tuvieron la discusión por la que se desencadenó esta situación. Pero no todo queda ahí ya que Santos, visiblemente harto por no tener ni la menor idea de qué sucedió en palacio, se ve obligado a tomar las riendas de su vida. Así pues, hace algo verdaderamente impresionante.

¿Qué sucede en el capítulo 508 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 17 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo la Marquesa de Luján no ha dudado un solo segundo en poner el grito en el cielo como consecuencia de la publicación de la revista. Alonso, por su parte, no puede evitar temer que esa noticia acabe afectando, de alguna manera, a los negocios que actualmente tiene entre manos.

Lejos de que todo quede ahí, Manuel y Jana deciden pasar la noche en casa de Antonio, el misterioso anciano que les ofreció su ayuda. Por si fuera poco, los dos se han visto sorprendidos al recibir varios consejos no solamente de él, sino también de su mujer. Ángela y Curro son incapaces de acercar posturas, mientras que Catalina continúa guardando reposo. Poco a poco, la joven parece que va mejorando.

Además, María Fernández continúa cumpliendo al pie de la letra con todas y cada una de las tareas que le pidió Samuel. Teresa, Marcelo, Vera y Lope continúan inmersos en su investigación sobre el pasadizo, mientras que Ricardo aprovecha la ocasión que se le ha presentado para pedir perdón a Pía. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.