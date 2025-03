La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 25 de marzo pudimos disfrutar de los capítulos 560 y 561 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Curro ha regresado a palacio, pero lo ha hecho como lacayo. Leocadia se ha visto sorprendida por lo ocurrido, por lo que hace ver a Alonso que están incumpliendo con el trato que tenían con la Casa Real. Como no podía ser de otra manera, Lorenzo se burla del joven, mientras que a Manuel le cuesta muchísimo olvidar que, en realidad, son hermanos. Todo ello mientras Curro, como era de esperar, es recibido con los brazos abiertos por el servicio.

Leocadia no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para asegurarse que tanto Curro como Ángela tengan muy claro que solamente pueden ser amigos. Catalina hace todo lo que está en su mano para convencer a Manuel para que no se marche a Italia hasta que dé a luz a sus hijos. Martina comunica a Jacobo que va a ser ella la encargada de hablar con los arrendatarios, mientras que Rómulo no ha dudado un solo segundo en advertir a Ricardo sobre las verdaderas intenciones de Ana. Alonso no puede evitar sentirse profundamente culpable por la nueva vida de Curro, mientras que hace todo lo que está en su mano para intentar retener a Leocadia. Para lograr su cometido, el Marqués decide recurrir a la ayuda de Ángela. Manuel intenta ahogar su pena centrándose en los problemas familiares, pero no le está resultando para nada fácil.

¿Qué sucede en los capítulos 562 y 563 de ‘La Promesa’ que se emiten hoy, miércoles 26 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo María Fernández consigue recuperarse en su habitación tras haber sufrido un preocupante desvanecimiento. Petra no tarda en atacar a la doncella de la peor manera, mientras tiene un enfrentamiento con Leocadia por querer ejercer su autoridad sobre ella.

Ángela ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme petición a Curro, a pesar de que está agobiado por su trabajo como lacayo. ¿En qué consiste? En seguir adelante con su relación sentimental, pero él se niega en rotundo. Catalina comparte con Martina una serie de instrucciones para que la reunión con los arrendatarios sea efectiva.

Jacobo no puede evitar quejarse porque su prometida se está encargando mucho más de las cuestiones de palacio que de su boda. Candela confiesa a Lope que ha visto a Antoñito, mientras que Manuel arremete como nunca contra Curro. Al ser consciente del error que ha cometido, el hijo de los Marqueses de Luján decide poner distancia. ¿De qué forma? Visitando a Antonio y Ñeca, en busca de consuelo.

María Fernández continúa sin encontrar consuelo tras la muerte de Jana. Todo se agrava al no poder salir de la habitación por el desmayo. Sus compañeros tienen claro que esta situación va a traer consecuencias, sobre todo si hablamos de Petra. Curro intenta marcar distancias con Ángela, pero ella no se rinde. Es más, organiza un encuentro antes de su marcha definitiva de palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.