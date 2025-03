La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 24 de marzo pudimos disfrutar de los capítulos 558 y 559 de La Promesa. Entre otras tantas cuestiones, pudimos ser testigos de cómo Manuel sigue teniendo en mente la idea de marcharse a Italia, pero le piden que lo reconsidere. Catalina ha sufrido un preocupante desvanecimiento, por lo que Martina se ve obligada a hablar sola con los arrendatarios de palacio. Alonso hace saber a Leocadia que está dispuesto a vender el palacio de Cádiz, mientras que el sargento Burdina comunica al Marqués de Luján que el juez ha decidido admitir a trámite el caso de Cruz.

Por lo tanto, no le queda más remedio que contratar a un buen abogado. Teresa es testigo de cómo Samuel se ve obligado a interceder en un enfrentamiento entre dos necesitados, por lo que no tarda en hacérselo saber a María. Ana ha logrado hablar personalmente con Ricardo para invitarle a cenar con ella y Santos con motivo de su cumpleaños, mientras que Curro opta por marcharse de palacio. Todos se sienten destrozados por este paso, menos Lorenzo. Es evidente que el Capitán de la Mata está dichoso ante la idea de perder a su hijo de vista por un largo tiempo. Es algo que siempre ha soñado y que por fin se ha cumplido. Manuel empieza a sentirse culpable de no haber ayudado a su hermano, mientras que Ángela se queda descolocada al enterarse del destierro. Además, la joven descubre que su madre estaba al tanto de las exigencias de la Casa Real.

¿Qué sucede en los capítulos 560 y 561 de ‘La Promesa’ que se emiten hoy, martes 25 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Curro regresa a palacio, pero lo hace como lacayo. Leocadia se queda verdaderamente sorprendida y disgustada, y así se lo hace ver a Alonso. Lorenzo no tarda en burlarse de Curro, mientras que a Manuel le cuesta muchísimo olvidar que son hermanos.

El servicio se muestra feliz por la presencia de Curro, tanto es así que no tardan en recibirle con los brazos abiertos. Leocadia se muestra decidida a hacer saber al joven y a Ángela que, bajo ningún concepto, pueden ser amigos. Catalina intenta convencer a Manuel para que se quede hasta que dé a luz.

Martina comunica a Jacobo que ella va a encargarse de hablar personalmente con los arrendatarios, mientras que Rómulo aprovecha la ocasión que se le ha presentado para advertir a Ricardo. Así pues, le hace saber cuáles son las verdaderas intenciones de Ana. La nueva vida de Curro como lacayo no está siendo del todo fácil, sobre todo para Alonso, que no puede evitar sentirse culpable.

El Marqués, por si fuera poco, hace todo lo que está en su mano para retener a Leocadia. Por lo tanto, decide acudir a Ángela para lograr su cometido. Candela oculta a Simona su reencuentro con su hijo Antoñito, mientras que María Fernández intenta mitigar su pena trabajando, a pesar de que no está en condiciones para hacerlo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.