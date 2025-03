La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser una de las series diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado viernes 21 de marzo pudimos disfrutar de los capítulos 556 y 557 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo a Alonso no le queda otra opción que confiar ciegamente en las gestiones de Leocadia para tratar de salvar el Marquesado, sin tan siquiera llegar a imaginar la dura petición que le exigirá tarde o temprano. Ramona está convencida de que la extraña desaparición del doctor Gamarra tiene vinculación con la muerte de Jana. Así pues, pide a Curro que sea precavido.

Simona se siente profundamente destrozada ante el despido que ha anunciado Petra, mientras que Lope intenta que Ricardo interceda por la cocinera ante el ama de llaves. Manuel y María Fernández siguen destrozados por la repentina muerte de Jana, mientras que Catalina opta por pedir ayuda a Martina para tratar de reactivar la economía de La Promesa a la mayor brevedad posible. A pesar de que están subsistiendo con el dinero de Leocadia, la familia es consciente de que necesita liquidez. Así pues, se plantean poner a la venta el palacio de Cádiz. La llegada de Blanca Palomar ha supuesto un soplo de aire fresco para todos, sobre todo para Manuel. El Marqués, tras la exigencia de la Casa Real, se ve obligado a tomar la que considera que es la decisión más difícil de toda su vida. Cruz hace días que no está y parece que Petra todavía no ha asumido.

¿Qué sucede en los capítulos 558 y 559 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 24 de marzo?

De esta manera, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Alonso ha tomado una drástica decisión respecto a Curro. Las repercusiones no tardan en llegar, puesto que Manuel se siente profundamente culpable de no haber ayudado a su hermano. Ángela se queda sin palabras al enterarse del destierro, pero más cuando se entera de que su madre sabía de las exigencias de la Casa Real.

Leocadia, por su parte, no tarda en asumir todas y cada una de las decisiones tras la ausencia de Cruz. Algo que ha generado una gran tensión entre Petra y el resto de trabajadores de palacio. María Fernández sigue sintiendo una enorme pena tras la muerte de Jana, mientras todos hacen todo lo que está en su mano para intentar animarla.

Por si fuera poco, veremos cómo Curro regresa a palacio, pero lo hace como lacayo. Algo que no ha gustado en absoluto a Leocadia, ya que hace saber a Alonso que está incumpliendo el trato que hizo con la Casa Real. Lorenzo no tarda en aprovechar la ocasión para burlarse del joven, mientras que a Manuel le cuesta olvidar que, en realidad, Curro es su hermano.

Leocadia se ha propuesto asegurarse de que Curro y Ángela tengan muy claro que no pueden ser amigos, mientras que Catalina trata por todos los medios de convencer a Manuel de que no se marche a Italia hasta que tenga a sus bebés. Samuel confiesa a María Fernández que Adriano ha regresado a Luján, mientras que Rómulo lanza una advertencia a Ricardo sobre Ana.