La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 20 de marzo pudimos disfrutar de los capítulos 554 y 555 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, los espectadores pudieron ser testigos de cómo el Marqués de Luján se quedó completamente en shock por la inesperada carta que ha recibido de la Casa Real. Leocadia, como no podía ser de otra manera, se ha ofrecido a ayudarle en todo lo que sea necesario. Petra se niega a que las doncellas acudan al entierro de Jana, pero todo el personal está dispuesto a ignorar esa petición sin importar las consecuencias.

El Marqués comunica a su hijo que no pueden enterrar a Jana en el panteón familiar y él lo acepta. Eso sí, con una condición: que ni él ni Lorenzo acudan al funeral. Ramona no tarda en hacer una contundente petición a Curro: que haga todo lo que esté en su mano para descubrir quién es el verdadero asesino de Jana. Es por eso que el joven se anima a interrogar al doctor, sin darse cuenta de que alguien les espía. Las sonadas ausencias de Jana y Cruz marcan el nuevo rumbo de palacio. Todo ello mientras Manuel, que siente un profundo dolor, acaba cargando de forma injusta contra una de las doncellas. María Fernández se queda sin palabras ante la petición de Samuel, mientras que Ramona previene a Curro. ¿De qué forma? Haciéndole saber que probablemente no está siendo tan prudente como debería. Esta situación, como no podía ser de otra manera, podría ponerle en peligro.

¿Qué sucede en los capítulos 556 y 557 de ‘La Promesa’ que se emiten hoy, viernes 21 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Alonso decide confiar ciegamente en todas y cada una de las gestiones de Leocadia para tratar de salvar el Marquesado. Todo ello sin ser consciente del gran requisito que ella le va a exigir.

Ramona está convencida de que la misteriosa desaparición del doctor Gamarra tiene estrecha relación con la muerte de Jana, por lo que pide a Curro que sea extremadamente cuidadoso. Simona siente una profunda impotencia ante el despido que ha anunciado Petra, mientras que Lope intenta que Ricardo medie por la cocinera.

Manuel y María Fernández continúan profundamente destrozados por la muerte de Jana. El hijo de los Marqueses de Luján está empezando a plantearse la idea de marcharse a Italia aunque sea solo, mientras que la doncella se acerca cada vez más a Samuel en busca de consuelo. Todo ello mientras Catalina pide a Marta que le ayude a tratar de reactivar la economía de La Promesa.

A pesar de que subsisten con el dinero de Leocadia, son conscientes de que necesitan liquidez, por lo que deben vender el palacio de Cádiz. Es inevitable saber que la repentina llegada de Blanca Palomar ha sido un soplo de aire fresco para todos, sobre todo para Manuel, que decide tomar una drástica decisión. Samuel trata de que María Fernández regrese al refugio, mientras que Alonso, ante la exigencia de la Casa Real, se ve obligado a tomar la decisión más difícil de su vida. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.