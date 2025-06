Se confirma la predicción de Mario Picazo y asusta: el efecto rebote va a ser demencial

Mario Picazo confirma la peor predicción posible que asusta, el efecto rebote va a ser del todo inesperado. Los expertos en el tiempo no dudan en advertir de lo que está por llegar, nos espera un importante cambio de tiempo que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar, ante una serie de novedades destacadas que hasta el momento no esperaríamos. Es importante estar pendientes de un cambio que puede ser clave en estas alturas del año.

La entrada del verano no ha podido ser más extraña, por lo que, hasta el momento no podíamos tener en consideración algunos cambios que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no esperaríamos. Estamos ante una situación del todo inesperada que nos sumerge en lo peor de una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo acabará siendo posible, Mario Picazo no duda en adelantarnos una previsión del tiempo que llega con sorpresas para todos. Por lo que, deberemos empezar a tener en cuenta lo que tenemos por delante, unos datos que nos obligan a cambiar de planes.

El efecto rebote va a ser demencial

Hemos vivido unos días en los que parecía que el verano se hubiera marchado casi por completo. Con unas lluvias que han llegado de la nada y nos han sumergido en lo peor de unos días en los que todo es posible, con una serie de cambios que realmente ponen los pelos de punta.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos la importancia de saber en todo momento qué nos depara un verano que puede traernos una serie de cambios nunca vistos. Es hora de apostar claramente por una serie de datos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

Estas temperaturas de días pasados pasarán a la historia y en su lugar, volveremos a un calor que puede parecer sofocante y en cierta manera lo acabará siendo. Las alertas están activadas y los expertos en el tiempo, no dudan en advertir sobre lo que llega.

Son tiempos de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcarán un antes y un después. Con una serie de datos que pueden llegar a ser los que nos harán replantearnos algunos elementos que serán esenciales.

Mario Picazo confirma esta previsión

Esta previsión del tiempo se acabará convirtiendo en una dura realidad que puede acabar siendo la que marcará estos días que tenemos por delante. Un cambio de rumbo que sin duda alguna deberemos tener en consideración y que puede acabar siendo esencial.

Desde su canal de El Tiempo Mario Picazo nos explica que: «El evento comenzará a consolidarse en las próximas horas con la entrada de una masa de aire extremadamente cálida y seca, cuya procedencia africana y características térmicas apuntan a valores excepcionalmente altos para esta época. La ola de calor comenzará oficialmente el viernes 27 de junio. Una entrada de aire cálido desde el sur, unida a la subsidencia de la potentísima dorsal (de récord incluso) que se situará sobre España hará que los termómetros se disparen. Desde el viernes, esta dorsal se asentará sobre la península ibérica y Baleares. Junto con la insolación intensa y un flujo de componente sur, la masa de aire se calentará sobre España. El resultado: temperaturas desproporcionadas para finales de junio».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Ya desde el jueves se notará el cambio hasta que llegue la ola de calor a España, primero en el suroeste, y durante el fin de semana el calor se generalizará en casi todo el territorio, salvo en el tercio noroeste y litoral cantábrico, donde los vientos atlánticos templarán algo el ambiente. Los termómetros superarán ampliamente los 40 ºC en áreas del Guadalquivir, Guadiana, valle del Ebro y Tajo, y no se descarta que en zonas del sur peninsular se alcancen máximas de 44 ºC o incluso más entre el domingo y el lunes, los días más calurosos del episodio. En Extremadura, Castilla-La Mancha, interior de Murcia y Aragón, las máximas oscilarán entre los 38 ºC y los 42 ºC. El interior de Mallorca y los valles del Júcar y del Segura también quedarán expuestos al calor extremo, con registros cercanos a los 38 ºC».

Lo peor de este episodio: «No solo las máximas serán protagonistas. A partir del viernes, el ascenso térmico también se reflejará en las mínimas, especialmente en la mitad sur, área mediterránea y valle del Ebro. En muchas zonas, las temperaturas nocturnas no bajarán de 23 ºC a 25 ºC, con noches tropicales y, en ciertos puntos, incluso ecuatoriales». Los expertos del canal de El Tiempo no tienen dudas sobre lo que nos espera.