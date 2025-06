Kiko Matamoros lanza un dardo a ‘La familia de la tele’ desde ‘Tentáculos’: «Erais la opción más divertida»

Tentáculos, el programa presentado por Carlota Corredera en Canal Quickie y TEN, está de enhorabuena. Entre otras cuestiones, por el fichaje de un viejo conocido del «pisito» como es Kiko Matamoros. Tras poner punto y final a su etapa en La familia de la tele, el marido de Marta López Álamo ha regresado al lugar en el que fue sumamente feliz durante muchos meses, en Ni que fuéramos shhh. «Te he visto con muy buena pinta, como si hubieses venido de vacaciones», comentó la presentadora gallega nada más ver a su nuevo compañero. «He venido un poco de vacaciones», aclaró, a lo que Carlota respondió: «Pues aquí vas a picar piedra toda la tarde». Poco después, comentaron al nuevo colaborador de Tentáculos que hablarían del polémico vídeo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en los exteriores de la prisión en la que actualmente se encuentra Pietro, el hermano del actor.

«A mí que vayan a la cárcel a felicitar a su hermano me parece bien», comentó el ex colaborador de La familia de la tele, aunque quiso aclarar algo: «Pero esa exhibición pública me parece bastante desacertada», avanzó. Unos cuantos minutos después, Kiko Matamoros pisó el plató de Tentáculos, donde se atrevió a interpretar la sintonía del programa. Visiblemente feliz, el tertuliano explicó cómo se sentía ante este nuevo proyecto laboral: «Es la vuelta al útero, lo digo en serio. Me hacía mucha ilusión venir en calidad de colaborador». Como no podía ser de otra manera, Corredera no dudó un solo segundo en mencionar a Kiko Hernández, su gran aliado en este proyecto que se emite en Canal Quickie y TEN. Entre otras cuestiones, el compañero afincado en Melilla expresó que «su mayor orgullo» era que Matamoros se riese con todo el equipo que forma parte de este proyecto llamado Tentáculos.

«Habéis sido la opción más divertida de toda la televisión nacional», comentó el nuevo colaborador, lanzando un claro dardo envenenado a La familia de la tele. Y es que, aunque lo intentaron hasta el último de los días, no han conseguido calar tan hondo como, por ejemplo, están logrando poco a poco sus compañeros de este programa.

«Habéis pasado una etapa complicada, pero lo pasasteis bien», comentó la presentadora gallega, para tratar de quitar hierro al asunto. Kiko Matamoros no tardó en insistir en algo que le hacía inmensamente feliz: «Es volver al sitio en el que estabas cómodo y ajeno a los ruidos». Y añadió: «Verdaderamente estoy descansado».

Lejos de que todo quede ahí, el nuevo colaborador de Tentáculos fue mucho más allá: «Me he sacudido bastante estrés y pensando en el verano y en un proyecto que tengo en el que tienen que estar Arnau Martínez, Kiko Hernández y más gente», expresó. Un comentario que no pasó desapercibido para Carlota Corredera: «Has venido directamente a robar».

Unas palabras por las que Matamoros se vio obligado a explicarse: «Yo no robo… Es un proyecto», aclaró. Fue entonces cuando la presentadora quiso saber si el marido de Marta López Álamo se encontraba en el «pisito» como invitado o cuál iba a ser su función. Así pues, Arnau Martínez se lo aclaró: «Está aquí y está colaborando, por lo que está en calidad de colaborador».