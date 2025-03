La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado 19 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de los capítulos 551, 552 y 553 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Entre otras tantas cuestiones, pudieron ver cómo Jana consiguió recuperar la consciencia. Un hilo de esperanza que no duró mucho, puesto que su salud se complicó de forma repentina y vertiginosa. Petra no duda en aprovechar la ocasión que se le presenta para hacer de las suyas, lo que provoca un profundo rechazo en Santos. Tanto es así que toma la decisión de escribir una carta de protesta contra la ama de llaves, a pesar de que no todos están dispuestos a firmarla. El sargento Burdina continúa con su trabajo, mientras que la Marquesa sigue insistiendo en su inocencia.

Cruz solamente espera que Jana despierte para que, de una vez por todas, se sepa toda la verdad. Alonso y Lorenzo hacen todo lo que está en su mano para defenderla, pero un último hallazgo les deja sin salida. María Fernández está cada vez más cerca de Samuel, al igual que sucede entre Curro y Ángela. Rómulo logra reunir las suficientes firmas de compañeros que se quejan de Petra, por lo que decide entregárselas al Marqués. Alonso le hace saber que lo tendrá en cuenta pero que, en estos momentos, tiene otras prioridades. Manuel no se separa de Jana tras darse cuenta de que ha fallecido. Curro, como no podía ser de otra manera, se siente muy afectado por lo sucedido. Cruz, ahora más que nunca, está en una complicada situación, ya que todas las pruebas la señalan como culpable de la muerte de Jana Expósito. Ella, a pesar de todo, sigue insistiendo en su inocencia.

¿Qué sucede en los capítulos 554 y 555 de ‘La Promesa’ que se emiten hoy, jueves 20 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo el Marqués de Luján continúa en estado de shock al recibir una carta de la Casa Real. Leocadia no tarda en aprovechar la ocasión para ofrecer su ayuda. Todo ello mientras Petra se niega a que las doncellas acudan al entierro de Jana.

Dadas las circunstancias, y como era de esperar, parte del personal está más que dispuesto a no hacer caso a esa petición, sin importar en absoluto las consecuencias. Catalina acaba imponiéndose, mientras que Alonso comunica a Manuel que no pueden enterrar a Jana en el panteón familiar. El joven acepta, pero con una condición: que ni su padre ni Lorenzo acudan al funeral. Así pues, podremos ver la triste y dolorosa ceremonia de despedida de Jana.

Ramona no duda en comunicarse con Curro para insistirle en que debe descubrir quién es el verdadero asesino de Jana. El joven no tarda en interrogar al doctor, en busca de respuestas. No tarda en darse cuenta de alguien les está espiando. Las ausencias de Jana y Cruz hacen mella en palacio, pero Alonso se arma de valor para tratar de salir adelante a como dé lugar.

Manuel sigue profundamente triste y devastado por la pérdida de su mujer. Hasta tal punto que acaba cargando, de forma injusta, contra una de las doncellas. María Fernández se siente confundida con la inesperada petición de Samuel, mientras que Ramona hace ver a Curro que no ha sido del todo prudente como esperaba. ¿Está en peligro? No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.