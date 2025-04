Ni Sephora ni MAC: las sombras de ojos que usan las profesionales son de Mercadona

¿Quién dijo que para lucir un maquillaje de ojos como el de las modelos o las actrices, tenemos que gastar en cosméticos caros? La industria de la belleza y el maquillaje lleva años siendo mucho más económica gracias a la presencia de marcas de elevada calidad, capaces de ofrecer sus productos por pocos euros. Es el caso también de lo que encontramos en los supermercados, con Mercadona destacando entre toda la oferta. De hecho, la cadena valenciana vuelve a ser viral gracias a su novedad de maquillaje que ya está arrasando. Unas sombras de ojos que puedes encontrar en edición limitada y que ya están dando mucho que hablar en redes. Toma nota, porque estas son las sombras de ojos de Mercadona que usan hasta las profesionales.

Hay productos que se hacen virales por puro marketing y otros que lo hacen porque realmente lo valen. Las nuevas sombras Creamy de Mercadona pertenecen, sin duda, a ese segundo grupo. Basta con probarlas una vez para entender por qué quienes viven del maquillaje (ya sea en sesiones de fotos, pasarelas o televisión) están incorporándolas en sus maletines como si fueran oro en tubo. Lo mejor es que no hace falta ser una experta para usarlas: su formato con aplicador tipo gloss hace que maquillarse sea tan fácil como pintarse los labios. La textura es cremosa, suave, se desliza sola. Y lo que más sorprende es su acabado: un brillo metalizado con cuerpo, muy pigmentado, que no se cuartea ni se pierde con el paso de las horas. Además, cada sombra cuesta sólo 5 euros, lo que permite jugar con varios tonos sin arruinarse. Si a eso le sumamos que se trata de una edición limitada, no es raro que estén volando de las estanterías.

Las sombras de Mercadona que están arrasando

La colección de Sombras Creamy de Mercadona, incluye seis colores, pensados para combinar entre sí o llevar solos, con looks desde los más naturales hasta los más atrevidos. Cada tono tiene su propia personalidad y posibilidades:

01 Brillo dorado : ideal como punto de luz en el lagrimal o para un maquillaje cálido y radiante. Perfecto para eventos de día o para mezclar con sombras tierra.

: ideal como punto de luz en el lagrimal o para un maquillaje cálido y radiante. Perfecto para eventos de día o para mezclar con sombras tierra. 02 Gris topo: el más cubriente y versátil. Da profundidad sin endurecer la mirada, va bien con todos los colores de ojos y permite hacer un ahumado elegante sin esfuerzo.

el más cubriente y versátil. Da profundidad sin endurecer la mirada, va bien con todos los colores de ojos y permite hacer un ahumado elegante sin esfuerzo. 03 Plata metalizado : perfecto para destacar el párpado móvil. Brilla como pocos y se puede usar también como eyeliner para un toque futurista.

: perfecto para destacar el párpado móvil. Brilla como pocos y se puede usar también como eyeliner para un toque futurista. 04 Rosa suave con destellos dorados: delicado, romántico, casi etéreo. Es un “no makeup makeup” de lujo, ideal para iluminar la mirada sin excesos.

delicado, romántico, casi etéreo. Es un “no makeup makeup” de lujo, ideal para iluminar la mirada sin excesos. 05 Tricrolor en verde, marrón y dorado : el más especial. Cambia con la luz, con matices que recuerdan a sombras de gama alta. Da un aire sofisticado al instante.

: el más especial. Cambia con la luz, con matices que recuerdan a sombras de gama alta. Da un aire sofisticado al instante. 06 Marrón bronce con destellos azulados: un clásico renovado. Queda precioso en pieles morenas y ojos oscuros, aunque también contrasta muy bien en ojos claros.

¿Cómo se aplican las Sombras Creamy?

Aunque estas sombras están diseñadas para ser fáciles de usar, hay algunos trucos que pueden llevar tu maquillaje al siguiente nivel:

Aplícalas directamente con el aplicador sobre el párpado móvil y difumina con la yema del dedo para un resultado natural y sin cortes.

directamente con el con la yema del dedo para un resultado natural y sin cortes. Para un look más trabajado, combínalas con sombras en polvo mate en la cuenca del ojo o en la parte externa del párpado. El contraste entre texturas da un acabado profesional.

en la cuenca del ojo o en la parte externa del párpado. El contraste entre texturas da un acabado profesional. También puedes usarlas como eyeliner , aplicando una pequeña cantidad con un pincel fino. El tono plata o el dorado son geniales para este efecto.

, aplicando una pequeña cantidad con un pincel fino. El tono plata o el dorado son geniales para este efecto. ¿Quieres un toque especial? Prueba a usar el tono rosa o el tricolor en el centro del párpado sobre otra sombra base. El resultado es mágico.

Por qué estas sombras están conquistando hasta a las más exigentes

Las maquilladoras profesionales no se andan con rodeos: si un producto no funciona, lo descartan. Por eso, ver que tantas hablan de las sombras Creamy de Mercadona es toda una señal. Detrás de este boom hay una mezcla de factores: facilidad de uso, durabilidad, pigmentación y, por supuesto, un precio que no se ve todos los días en productos de este nivel.

Además, el formato es muy práctico. Se puede llevar en el bolso sin miedo a que se derrame o se rompa, y como se seca rápido una vez aplicado, no necesitas ni sellarlo. Para quienes están empezando a maquillarse, es una forma estupenda de conseguir un resultado llamativo sin complicarse la vida. Y para quienes ya dominan el arte del pincel, es una joya más que sumar a la colección. Corre entonces, y no las dejes escapar. Son edición limitada y ¡ya se están agotando!.