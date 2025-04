El vídeo ante el juez de la empresaria que llevó bolsas de dinero a Ferraz: «Dos veces en octubre de 2020»

Carmen Pano ratificó ante el juez Santiago Pedraz, instructor del caso hidrocarburos, que entregó 90.000 euros en efectivo dentro de bolsas de Zara en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz «en octubre de 2020» por indicación directa de Víctor de Aldama, quien le manifestó que «había que llevar el dinero a Ferraz» y que «él no podía».

En el vídeo de la declaración de 38 minutos, la empresaria sostiene que realizó estas entregas como «anticipo» para los restaurantes del empresario en las Cuatro Torres de Madrid, aunque desconoce los destinatarios finales del efectivo dentro del partido de Pedro Sánchez. Evita decir así si ese dinero era para agilizar la licencia del Gobierno para que Villafuel SL operase en su primer año.

Así, en la Audiencia Nacional, la empresaria confirmó que realizó dos entregas de 45.000 euros cada una en la sede nacional del PSOE en Ferraz durante octubre de 2020. Pano fue interrogada hasta en tres ocasiones sobre este controvertido episodio, que ella ya había relatado previamente ante la Guardia Civil y en el caso Koldo en el Tribunal Supremo. En esta ocasión, compareció como investigada por su supuesta vinculación con la trama de hidrocarburos liderada por Aldama. Se trata del caso en el que se encuentra investigada.

«Yo llevé ese dinero a Víctor de Aldama. Él me dice que está solo en el despacho, que no está su mano derecha, que se llama Piedad [la secretaria], ni su chófer, y que por favor que si puedo llevar eso a Ferraz. Le digo que no hay ningún problema y se lo llevo», explicó Pano durante su declaración. La empresaria precisó los detalles logísticos: «La primera vez fui en un taxi y la segunda me llevó Álvaro Gallego», un amigo suyo de su total confianza.

Cuando el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, le preguntó por el objeto de estas visitas, Pano respondió que ambas entregas eran «para anticipo» de los restaurantes que Aldama poseía en la zona de las Cuatro Torres de Madrid. Sin embargo, admitió que nadie le especificó los motivos concretos ni quiénes eran los destinatarios finales del dinero.

Preguntada específicamente sobre si estas entregas guardaban relación con la concesión de la licencia de operadora a la empresa clave de la trama de hidrocarburos, la empresaria negó cualquier conexión: «En principio no tenía nada que ver un asunto con otro», afirmó.

Reunión clave en Industria

Otro de los aspectos reveladores de su declaración se refiere a una reunión celebrada en enero de 2021 en el Ministerio de Industria con Juan Díaz Bidart, número dos de la entonces ministra Reyes Maroto. La Guardia Civil y Anticorrupción sospechan que este encuentro fue determinante para que Claudio Rivas, socio de Aldama, consiguiera un trato preferencial en la concesión de la licencia a Villafuel para operar en el sector de los hidrocarburos.

Pano confirmó dicha reunión y señaló que Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos, ejerció como «intermediario». «Fue en una sala de juntas bastante grande que hay en la primera planta del Ministerio de Industria», precisó, añadiendo que acudieron «Claudio Rivas, dos técnicos de Córdoba y ella».

Lo más significativo de su testimonio sobre este encuentro fue la revelación de que, al finalizar, les indicaron que presentaran toda la documentación «a través de Koldo García», a pesar de que el asesor de Ábalos no tenía competencias formales en ese trámite administrativo. «Nos dijeron que se presente todo a través de Koldo», afirmó la empresaria.

Aldama y Torres en Canarias

La declaración de Pano también ha arrojado luz sobre un encuentro entre Aldama y el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial. Aunque la empresaria negó conocer los detalles de dicha reunión, confirmó su existencia y que estaba relacionada con el negocio de los hidrocarburos.

En su declaración previa ante la UCO, Pano había mencionado que, según le comentó Aldama, viajaron «en un avión privado» a Tenerife para reunirse con Torres. El objetivo del encuentro era «adquirir un depósito fiscal, poder ser operativo y descargar el carburante que pretendían traer en barcos desde Venezuela a República Dominicana y finalmente a España», según recogió entonces la Guardia Civil.

Ruptura con Aldama por dinero

La empresaria dejó claro en su comparecencia que rompió relaciones con Aldama por cuestiones económicas. «Le digo que es la última vez que me utiliza», aseguró Pano a preguntas de su abogado, Javier Gómez Bermúdez, explicando que el motivo fue que Aldama «se ha quedado 10.000 euros» suyos del negocio del fuel.

Carmen Pano junto a su hija y sus abogados.

Pano también intentó distanciarse de otras actividades de la trama, negando haber viajado a Estados Unidos con Aldama y señalando a Javier Cillán como el verdadero cerebro operativo. «Quien llevaba todas las cuentas y manejaba todas las claves era Cillán», declaró, coincidiendo con las sospechas de la UCO sobre el control que ejercía este sobre Villafuel, a pesar de que Cillán se había presentado como «un mero administrativo» en su propia declaración.

La investigación ha revelado que la mercantil Have Got Time, vinculada a la hija de Pano, Leonor González Pano, habría sido utilizada para un presunto fraude con el IVA de los hidrocarburos que superaría los 200 millones de euros. Esta misma empresa también ha aparecido en el caso Koldo, al ser la utilizada para adquirir el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) donde veraneó el exministro Ábalos en 2021.

Entre bolsas con efectivo, reuniones ministeriales y viajes en jet privado, el testimonio de Carmen Pano dibuja el complejo entramado de una red de influencias que conecta despachos ministeriales, sedes políticas y negocios millonarios. La sombra de la corrupción se extiende mientras el juez Pedraz mantiene bloqueadas casi 300 cuentas bancarias vinculadas a esta trama.