Tensa reunión el viernes pasado en la sede de la liga. Real Madrid y Barcelona votaron en contra de la decisión de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), de adjudicar el contrato de producción de los partidos de competición para los próximos cinco años a la empresa suiza HBS, que tendrá como socia a la italiana VNP, como admiten los suizos en su web.

De acuerdo con las fuentes consultadas, tanto el Real Madrid como el Barcelona están decididos a impugnar la adjudicación de Tebas, aunque harán primero el análisis correspondiente. Así lo ha anunciado también Mediapro en un duro comunicado: aunque en un principio había hecho público que impugnarían los acuerdos en todas las instituciones, a nivel nacional e internacional, por la tarde cambió el comunicado por otro donde decía que iba a estudiar la impugnación.

Tanto el Real Madrid como el Barcelona votaron en contra el viernes de la decisión de Tebas de quitar a Mediapro el contrato porque el presidente de la liga aportó la documentación del concurso y del análisis de las ofertas con muy poco tiempo para que fuera analizada por los equipos. Se trataba de una información muy profusa, difícil de analizar, y Tebas hurtó a los equipos el tiempo para examinarlo, según explican fuentes conocedoras de la reunión.

La decisión de ambos equipos de impugnar la adjudicación, como ya ha anunciado que hará la productora que dirige ahora en solitario Taxto Benet, se basa en un defecto formal, ya que el procedimiento utilizado para tomar la decisión no se ajusta a derecho, en su opinión. «Al margen de quién sea el perjudicado que eso es lo de menos», señalan estas fuentes.

En su comunicado, Mediapro apunta también a irregularidades en el concurso. «Todo el proceso de adjudicación ha estado caracterizado por el secretismo y los continuos cambios y atrasos en los plazos que se iban produciendo, sin que Mediapro recibiese nunca ninguna explicación al respecto. Ahora tenemos todo el derecho a sospechar que solo obedecían a una voluntad expresa de beneficiar a otros participantes en contra de Mediapro», señala la productora propiedad del fondo chino Orient Hontai.

Mediapro no da crédito a la última decisión de Tebas, que podría ser inhabilitado por una denuncia del Real Madrid. Aunque pudiera parecer que se trata de una venganza de Tebas por la decisión de la productora de despedir en octubre de 2023 a Jaume Roures, tradicional aliado de Tebas, fuentes conocedoras de la situación advierten de lo contrario.

«Estáis muy equivocados pensando que Tebas y Roures son amigos. Tebas y Roures acabaron muy, muy enfrentados. En el último año o año y medio no se podían ni ver. No se hablaban. Eran dos gallos muy gallos en el mismo corral», explican estas fuentes. «Así que la decisión de Tebas no puede ser porque Roures ya no esté en Mediapro», insisten.

En el comunicado, Mediapro explica que presentó la mejor oferta técnica y la más barata, y apunta a otros motivos para la decisión de Tebas de romper con ellos. «Es inaudito que la Liga se haya decantado por una oferta más cara y por un proveedor suizo que no dispone ni de un solo medio técnico en España ni tiene ninguna experiencia en la producción televisiva de una competición como la Liga que se despliega a lo largo de toda una temporada. Por tanto, los criterios aplicados para la adjudicación no pueden obedecer a motivos técnicos ni económicos», explican.

De hecho, los suizos admiten que tendrán que ir de la mano de otra pequeña empresa, la italiana NVP, para dar el servicio. Además, la propia FIFA se ha interesado por entrar en el capital de la compañía suiza a la que se ha rendido Tebas.