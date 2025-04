El PSOE de Aragón condenó la prostitución tras dormir Alegría en el parador el día de la juerga de Ábalos

El PSOE de Aragón condenó la prostitución apenas una semana después de que la entonces delegada del Gobierno en esta comunidad, Pilar Alegría, y su presidente, Javier Lambán, pernoctasen en el Parador de Teruel la misma noche de la polémica fiesta de José Luis Ábalos. Alegría ha acabado admitiendo que pasó allí ese día tras negarse a dar explicaciones sobre la juerga del ex ministro.

El 23 de septiembre de 2020, es decir, una semana después de la fiesta de Ábalos, el PSOE de Aragón se mostró combativo contra la explotación sexual de la mujer, difundiendo distintos mensajes de condena.

«La explotación sexual y la trata es una de las peores formas de violencia que sigue presente en nuestra sociedad. En el Día Internacional contra esta lacra, el compromiso del PSOE es luchar contra estos abusos y seguir avanzando hacia la igualdad», proclamó el partido. También difundió el manifiesto presentado por el PSOE en el Congreso de los Diputados en el que se apostaba por «suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer».

«El Congreso de los Diputados hace un llamamiento a la ciudadanía, especialmente a los hombres, para que muestre su más absoluto rechazo contra la explotación sexual, ya que supone una vulneración de derechos humanos para mujeres y niñas y es la esclavitud del siglo XXI», recogía el texto de la declaración socialista.

La actual portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, admitió el viernes que había dormido en el parador de Teruel la noche del 15 al 16 de septiembre, cuando tuvo lugar la fiesta de Ábalos con prostitutas, como reveló OKDIARIO. Este periódico ya había avanzado que la ministra, que por entonces era delegada del Gobierno en Aragón, había pasado la noche en Teruel tras acompañar a un acto al ex ministro. Al día siguiente, ambos acudieron a otro evento y pasaron toda la mañana juntos.

Según relató Alegría al medio aragondigital.es, ella, Ábalos y el entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, supervisaron el 15 de septiembre por la noche el inicio de las obras de mejora de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto. Al día siguiente, Ábalos presentó en las instalaciones de la subdelegación del Gobierno los detalles del Plan de Creación de Centros de Competencias Digitales y el Centro para la Gestión y Mantenimiento de Infraestructuras Cloud de Renfe. A este acto, también acudió Alegría. Ese mismo día, ambos se desplazaron hasta Zaragoza para asistir al 125 aniversario del Heraldo de Aragón, con la visita de los Reyes. En todas estas ocasiones les acompañó Javier Lambán, que también durmió en el parador, como revela este periódico.

Según la versión de Alegría, el 15 de septiembre viajó desde Zaragoza -donde tenía su residencia- hasta Teruel para acompañar a Ábalos en la supervisión de la línea ferroviaria. Esa visita finalizó a las once de la noche, cuando acompañó al ministro al parador. Según cuenta, se despidieron hasta la mañana siguiente, cuando volvieron a coincidir en el desayuno.

«El ministro Ábalos me invitó a sentarme en su mesa. También estaba Javier Lambán y estuvimos un rato hablando de distintos temas relacionados con Aragón», afirma Alegría. Posteriormente, se trasladó a la subdelegación del Gobierno en Teruel, donde ella, Ábalos, Lambán y el entonces presidente de Renfe, Isaías Táboas, participaron en la presentación del Plan de Creación de Centros de Competencias Digitales y el Centro para la Gestión y Mantenimiento de Infraestructuras Cloud de Renfe. Después, y cada uno en su vehículo, se desplazaron hasta las instalaciones del Heraldo de Aragón.

Ese acto, afirma, «terminó en torno a las 16.15 o 16.30». «Y yo, del ministro Ábalos, me despedí en las mismas instalaciones de la rotativa porque se volvió a Madrid en el Falcon que trajo a sus majestades. Y hasta aquí los hechos. Nadie podrá decir que no he sido transparente». Alegría afirma que desconoce «lo que pudo pasar» en el parador. Sin embargo, sí asegura que Óscar López, entonces presidente de Paradores y ahora ministro de Transformación Digital del Gobierno, se puso en contacto con el personal del parador para aclarar los hechos.

Alegría hizo estas declaraciones tras atacar a OKDIARIO por revelar la información, calificándolo de «pseudomedio».