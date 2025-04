No es ningún secreto que First Dates, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. De ahí que cada vez sean más los solteros que se animen a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 14 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, por lo que tuvieron la oportunidad de conocer a Noelia Sánchez. La joven es un rostro conocido de Mediaset, puesto que participó en Gran Hermano 17 junto a Adara Molinero y Bea Retamal. A pesar de no haber conseguido llevarse el maletín tras su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, sí que ganó muchísimos seguidores, puesto que su naturalidad, su espontaneidad y su forma de expresarse no dejaron absolutamente indiferente a nadie.

Nada más llegar al restaurante, Noelia se definió como una chica «emprendedora y opositora». Eso sí, no hizo mención a su paso por el reality que se desarrollaba en Guadalix de la Sierra. En los totales, la soltera reconoció que no había tenido muchas experiencias en el amor, puesto que ha sido «víctima de ghosting» en numerosas ocasiones. Algo que le ha impedido tener muchos encuentros de carácter sexual: «He tenido muy corta experiencia, no he llegado a tener una profundidad al completo». Su objetivo en estos momentos es aprobar la oposición. Un detalle que no ha gustado en absoluto a Miguel, su cita para esa noche. El malagueño, por su parte, dejó completamente sin palabras a Noelia por su físico: «No me lo esperaba para nada… Un pelirrojo y, además, calvo». Los dos solteros no tardaron en empezar a conocerse, hablando de sus vidas, sus profesiones y sus aficiones.

De esta manera, la ex concursante de Gran Hermano descubrió que Miguel no tenía hijos y quería volver a casarse para, de una vez por todas, formar una familia. Algo que descolocó por completo a la soltera, ya que era «demasiado» para ella: «Busca una formalidad que yo todavía no he experimentado, necesito un proceso que él ya ha vivido y yo aún no».

Lejos de que todo quede ahí, las ganas de crecer profesionalmente de Miguel, así como su inconformismo, no han encajado con el estilo de vida que ella busca para un futuro. Sobre todo, después de descubrir que él dejó a un lado su carrera como profesor por la siguiente razón: «No está muy bien pagada en España, es más vocacional que otra cosa».

El malagueño, por su parte, tampoco estaba de acuerdo con la forma de pensar de la ex concursante de Gran Hermano en cuanto al ámbito laboral se refiere: «Se está reforzando en ese concepto de conformismo, ya que para mí el funcionariado no está bien pagado. Prima su seguridad sobre el riesgo», confesó ante las cámaras del equipo de First Dates.

En la decisión final, Noelia dejó claro que no querría tener una segunda con Miguel «a nivel pareja», aunque no ha cerrado las puertas a una posible amistad. El malagueño, por su parte, estuvo de acuerdo con ella: «Me ha caído muy bien, pero no tendría una segunda porque veo que no tiene la ambición que yo necesito y físicamente no me ha llamado nada la atención desde el primer momento, entonces no ha habido feeling». ¡El amor no triunfó!